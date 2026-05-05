Vérification d’âge : Meta analyse votre morphologie avec une IA

Pour contrôler l’accès des plus jeunes, Meta repense sa vérification d’âge grâce à une IA qui analyse désormais la morphologie. De cette manière, les jeunes ne peuvent plus tricher sur leur âge.

La méthode de Meta pour contrôler l’âge des utilisateurs ne repose plus uniquement sur ce qu’ils déclarent. La vérification passe aussi par une analyse visuelle alimentée par l’intelligence artificielle. Le but ? Repérer les comptes tenus par des enfants trop jeunes pour être sur Instagram ou Facebook. Évidemment, cette évolution marque un tournant, entre prouesse technologique et inquiétudes sur la vie privée.

Pour affiner la vérification liée à l’âge, Meta s’appuie désormais sur une IA qui examine des photos et des vidéos de l’utilisateur. Elle y détecte des indices physiques, comme les proportions du corps, la taille ou encore la structure osseuse.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il ne s’agit pas de reconnaissance faciale. L’outil ne cherche pas à identifier une personne précise. Il tente plutôt d’estimer une tranche d’âge à partir d’éléments visuels généraux. Une manière, selon Meta, de limiter les faux profils créés par des enfants de moins de 13 ans.

Today, we’re sharing updates on the age assurance technology we use to help ensure teens are in the right experiences for their age.https://t.co/Lf4sSiR9tQ — Meta Newsroom (@MetaNewsroom) May 5, 2026

Ce dispositif ne fonctionne pas seul, puisqu’il s’appuie sur une analyse textuelle déjà bien rodée. Les publications, les biographies et les commentaires sont ainsi minutieusement examinés afin de détecter des indices liés à l’âge.

Une mention d’école, de classe ou d’anniversaire peut aussi suffire à déclencher une alerte. À l’avenir, cette surveillance devrait encore s’élargir pour inclure les formats les plus populaires, comme les Reels ou les vidéos en direct.

En cas de doute, la sanction est rapide. Le compte est suspendu, puis l’utilisateur doit prouver son âge. Sans preuve, il disparaît définitivement.

Meta serre la vis : une bonne nouvelle pour les parents ?

Si Meta renforce ainsi ses outils de vérification d’âge, ce n’est pas un hasard. La plateforme fait face à une pression croissante sur la protection des mineurs.

En parallèle, le groupe développe ses comptes dédiés aux adolescents. Les utilisateurs identifiés comme ayant entre 13 et 15 ans basculent automatiquement vers un environnement plus sécurisé. Compte privé par défaut, messages limités et contenus sensibles filtrés, les restrictions se multiplient.

Ce système s’étend progressivement à plusieurs régions du monde, notamment en Europe et au Brésil. Facebook commence également à l’adopter aux États-Unis. Les parents peuvent aussi maintenant avoir un aperçu de certaines interactions liées à l’intelligence artificielle.

Derrière ces évolutions, il y a aussi un enjeu juridique. Entre enquêtes des autorités et sanctions financières, Meta doit prouver qu’il agit concrètement dans la vérification d’âge.

Mais jusqu’où peut aller cette analyse visuelle sans franchir la ligne rouge ? Estimer un âge à partir d’une morphologie n’est pas une science exacte. Et les erreurs pourraient avoir des conséquences bien réelles. Et qu’en est-il de la protection des données ?

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