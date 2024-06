Attention ! Instagram recommande du contenu explicite aux mineurs (la raison est choquante)

Un récent rapport a mis en lumière les lacunes d'Instagram en matière de protection des jeunes utilisateurs. Selon l'enquête, la plateforme recommande régulièrement des vidéos sexuellement explicites aux adolescents, malgré les mesures de sécurité en place.

Le Wall Street Journal et une professeure de l'Université Northeastern ont mené des tests sur une période de sept mois. Ils avaient pour but d'évaluer l'efficacité des mesures de sécurité d'Instagram. Les résultats ont révélé que les comptes de mineurs s'exposaient à des contenus pour adultes après seulement 20 minutes de navigation sur le flux de vidéos Reels, une fonctionnalité de la plateforme similaire à TikTok.

Instagram plus vulnérable que ses concurrents

Les chercheurs ont configuré les comptes utilisés pour les tests comme appartenant à des mineurs. Cela signifie qu'ils étaient soumis aux limites de contrôle de contenu les plus strictes d'Instagram. Cependant, en ignorant les contenus normaux et en se concentrant sur les vidéos plus osées, les comptes se remplissaient rapidement de contenus inappropriés. Il y a notamment des promotions pour des créateurs de contenu pour adultes et des offres de photos nues.

Des tests similaires ont été effectués sur d'autres plateformes de médias sociaux axées sur la vidéo, telles que TikTok et Snapchat. Toutefois, les résultats n'ont pas montré la même tendance à recommander des contenus inappropriés aux utilisateurs mineurs.

Les résultats de ces tests soulèvent des préoccupations quant à l'efficacité des mesures de sécurité d'Instagram pour protéger les jeunes utilisateurs. La plateforme a, certes, mis en place des contrôles parentaux et des limites d'âge. Il semble cependant que l'algorithme de recommandation de Reels peut contourner ces protections.

Andy Stone, porte-parole de Meta, la société mère d'Instagram, a contesté les résultats de l'enquête. Il affirme que la méthodologie ne reflète pas la façon dont les adolescents utilisent réellement la plateforme. Il a également déclaré que l'entreprise avait réduit de manière significative le nombre de contenus sensibles que les adolescents pourraient voir sur Instagram ces derniers mois.

Ce n'est pas la première fois qu'Instagram est critiqué pour sa gestion des contenus inappropriés pour les mineurs. En février, une enquête du Wall Street Journal a révélé que des parents exploitaient leurs enfants en vendant des abonnements pour accéder à des contenus suggestifs.

Meta a également fait l'objet de poursuites judiciaires pour son rôle présumé dans l'exploitation sexuelle des enfants sur Instagram. En décembre, une plainte a accusé l'entreprise de créer un « marché pour les prédateurs« . Face à ces controverses, Meta a lancé de nouveaux outils de sécurité pour les jeunes utilisateurs. Cela inclut des contrôles anti-harcèlement et des paramètres de contrôle de contenu plus stricts. Cependant, le rapport récent suggère que ces mesures ne suffisent peut-être pas à protéger les jeunes utilisateurs contre les contenus inappropriés et les prédateurs en ligne.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.