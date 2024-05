Meta va nourrir son IA de données FB et Insta, pour qu’elle imite vos amis

La maison mère de Facebook et Instagram, Meta, se prépare à utiliser les données des internautes sur ces réseaux pour nourrir son IA. Heureusement, les utilisateurs ont un droit d'opposition, même avec certaines limites.

Dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, les utilisateurs de Facebook ont obtenu une notification qui stipule « Nous planifions de nouvelles fonctionnalités d'IA pour vous ». À première vue, l'objet du message de Meta semble être anodin, toutefois, en lisant le contenu du message vous pourriez tomber sur de grandes révélations. La notification de ce géant de la technologie informe plus précisément qu'il envisage d'exploiter les données des utilisateurs dès le mois de juin pour entraîner son modèle d'intelligence artificielle.

Le message de Meta est assez impertinent si l'on tient compte des réglementations européennes sur la protection des données : « nous nous appuierons désormais sur la base légale de nos intérêts légitimes afin d'utiliser vos informations pour développer et améliorer l'IA de Meta ».

L'entreprise fait surtout référence à l'exploitation des données via plusieurs sources. Plus précisément, c'est qu'elle n'est pas autorisé à ordonner vos données à partir de Facebook et Instagram sans votre consentement.

Il s'agit de l'une des conséquences de l'application du DMA (Digital Markets Act), qui est la nouvelle législation européenne impliquant des changements pour Meta. Or, elle propose depuis quelques mois un abonnement à 9,99 €/mois. Cela enlève ainsi cette combinaison des données, en plus du fait qu'elle va dégager toutes les publicités sur les réseaux sociaux.

Quelles sont les informations recueillies par la société ?

Dès le 26 juin, Facebook et Instagram proposeront une nouvelle politique de confidentialité qui va permettre à ce leader de la technologie d'utiliser certaines données pour entraîner ses LLM. Parmi les contenus qu'elle compte exploiter, on peut citer :

les publications ;

les photos et leurs légendes ;

les messages échangés avec les assistants IA de Meta.

Cette politique de confidentialité signale également les commentaires, les fichiers audios, les échanges entre les comptes professionnels, les messages incluent dans les fonctionnalités développées pour être publiques, ou encore d'autres contenus et métadonnées de messages. Sachez que la société ne se servira pas des messages privés sur Instagram et sur Messenger.

Les informations récoltées à partir de ces contenus permettront à l'IA générative de la société de Mark Zuckerberg « d'imiter un humain à la perfection.

La notification mentionne un détail qu'elle a omis de traduire en français « right to object ». Si l'on interprète ce terme, il signifie littéralement « un droit d'opposition vous est offert ». Cette ligne évoque la possibilité de s'opposer à cette politique de confidentialité.

Pour faire valoir ce droit, vous devez juste remplir le formulaire dédié. Ensuite vous devez mentionner les motivations qui vous poussent à refuser l'utilisation de vos données par l'IA. Pour ce faire, vous devez remplir les conditions suivantes :

être connecté à votre compte ;

renseigner votre adresse mail ;

expliquer « l'incidence de ce traitement sur vous ».

Notons également que certains témoignages sur internet affirment que vous acceptez déjà la requête en copiant l'URL du site web de la CNIL.

Je pense qu'il s'agit là encore d'une étape de trop pour faire respecter nos droits. Et vous, qu'en pensez-vous ? Partagez-nous en commentaire vos avis.

