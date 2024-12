CNIL : tout savoir sur l’autorité française de protection des données

La CNIL est le gendarme des données personnelles en France. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur cette institution, son rôle, ses missions, son histoire et son fonctionnement.

La CNIL, ou Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés est l’autorité française de protection des données. Son rôle est de s’assurer que l’informatique soit utilisée en France de manière éthique.

Plus précisément, elle veille à ce que cette technologie soit au service du citoyen plutôt qu’à ce qu’elle lui nuise. Elle prête aussi attention à ce que l’informatique ne porte pas atteinte aux droits de l’homme, aux libertés individuelles ou publiques.

En effet, avec l’essor d’innovations comme l’internet des objets, les réseaux sociaux, les smartphones ou l’intelligence artificielle, la technologie est plus présente que jamais dans nos vies. Si elle simplifie et agrémente largement nos quotidiens, elle représente aussi une menace.

Chaque individu génère désormais de vastes quantités de données personnelles. Ces données sont convoitées par les pouvoirs publics, les entreprises privées et même les criminels. Le rôle de la CNIL est donc aussi de veiller à ce que ces données soient protégées.

Depuis l’entrée en vigueur du RGPD dans l’Union européenne, la CNIL est aussi chargée de faire respecter ce règlement de protection des données. Dans le cas contraire, elle est en mesure d’infliger de lourdes amendes.

L’histoire de la CNIL

La création de la CNIL est liée au projet SAFARI ou Système automatisé pour les fichiers administratifs et le répertoire des individus. À travers ce projet, le gouvernement français avait l’intention d’attribuer un numéro d’identification à chaque citoyen. Ce procéder permet ainsi d’interconnecter tous ses fichiers administratifs. Ce projet fut révélé le 21 mars 1974 par le journal Le Monde créa ainsi une vive polémique.

En fait, les Français craignaient la mise en place d’un fichage général, et se révoltèrent contre cette initiative. Le gouvernement français entendait, à travers ce projet, attribuer un numéro d’identification à chaque citoyen. Le but était d’interconnecter tous ses fichiers administratifs. La France fut donc l’un des premiers pays à prendre conscience de cette problématique devenue mondiale.

C’est ainsi que la Commission Informatique et Libertés fut créée par le gouvernement, afin de proposer des mesures. Après de longues années de consultations et de débats, la CIL proposa de créer une autorité administrative indépendante : la CNIL. Cette commission fut créée par la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Cette loi posait les bases de la protection des données personnelles. Cela explique pourquoi la France est très attachée à ce sujet contrairement à des pays comme la Chine ou les États-Unis. Elle a été réformée le 6 août 2004, afin d’y transposer la directive européenne du 24 octobre 1995 sur la protection des données à caractère personnel.

Quelques années plus tard, le 25 janvier 2012, la Commission européenne adopte le projet de Règlement Européen pour la Protection des Données. Son but consiste à standardiser les pratiques de confidentialité des données dans les 28 pays de l’UE. Le RGPD entre en vigueur le 25 mai 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=i_k8ozkY2I4

La composition de la CNIL

La CNIL est composée d’un collège de 18 personnalités. Celles-ci sont nommées pour cinq ans, renouvelables une fois.

Parmi ces 18 personnalités, on compte deux députés, deux sénateurs, deux membres du Conseil économique, social et environnemental, deux conseillers d’État, deux conseillers à la Cour de cassation, deux conseillers maîtres à la Cour des comptes.

Enfin, cinq personnalités qualifiées : trois sont désignées par décret, une par le Président de l’Assemblée nationale et une par le Président du Sénat. La dernière personnalité est un membre de la Commission d’accès aux documents administratifs.

Sur les 18 membres, 12 sont donc élus ou désignés par les assemblées et les juridictions auxquelles ils appartiennent. La CNIL se charge ensuite d’élire son président parmi les différents membres. Ce dernier ne doit exercer aucune autre activité professionnelle, mandat électif et ne doit détenir aucun intérêt dans une entreprise informatique.

Pour mener à bien ses missions, le Président peut s’appuyer sur les services répartis en quatre directions : affaires juridiques, internationales et expertise; relations avec les usagers et contrôle; ressources humaines, financières, informatiques et logistiques; études, innovation et prospective.

Quel est le budget de la CNIL et quels sont ses pouvoirs ?

En 2024, le budget de la CNIL atteint 23 millions d’euros (+34 % par rapport à 2017), principalement pour recruter des experts en cybersécurité et en IA.

Élargissement des compétences du personnel : Le nombre d’agents a dépassé les 250. En plus des juristes et techniciens informatiques, la CNIL emploie désormais des experts en éthique de l’IA.

Le fonctionnement de la CNIL repose sur une organisation stricte et structurée pour assurer la protection des données personnelles en France. Chaque semaine, les membres de la CNIL se réunissent en séance plénière sous la présidence du Président pour examiner des projets de lois et adopter des délibérations. Ces réunions incluent également la gestion des sanctions liées aux violations du RGPD, qui peut aller jusqu’à 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial.

En dehors des plénières, les commissaires supervisent des secteurs spécifiques et représentent la CNIL lors de réunions ou de contrôles. Ces derniers incluent des visites d’entreprises pour inspecter leurs pratiques et leur sécurité informatique. La CNIL instruit aussi les plaintes des citoyens et veille à l’application des droits d’accès indirect aux fichiers liés à la sécurité publique.

Depuis 2023, les règles sur les cookies ont été renforcées, exigeant des options de consentement explicites et équilibrées. Les entreprises utilisant des algorithmes doivent fournir un rapport annuel sur la gestion des biais et la transparence. Cette organisation agile permet à la CNIL de s’adapter aux défis modernes tels que l’intelligence artificielle et la cybersécurité tout en veillant au respect des libertés numériques.

Quelles sont les six missions de la CNIL ?

La CNIL assure six missions principales pour encadrer et protéger les données personnelles. Premièrement, informer les citoyens sur leurs droits, comme l’accès, la rectification ou la suppression de leurs données. Deuxièmement, elle s’occupe de la réglementation, notamment en identifiant les fichiers sensibles, autorisant ou interdisant leur traitement, et émettant des labels pour des produits ou services conformes.

La mission de protection implique de garantir l’accès des citoyens à leurs données, tout en instruisant les plaintes relatives à leur usage abusif. Concernant le contrôle, la CNIL inspecte les organisations pour s’assurer de la conformité aux lois, souvent via des audits sur place. En cas d’infractions, elle peut sanctionner les responsables par des amendes ou des injonctions, avec des montants atteignant 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial.

Enfin, la mission d’anticipation consiste à analyser les nouvelles technologies et proposer des mesures législatives adaptées aux évolutions. Depuis l’adoption du RGPD en Europe, la CNIL peut prononcer des amendes allant jusqu’à 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial. En janvier 2019, elle a d’ailleurs infligé une amende record de 50 millions d’euros à Google.

En 2023, par exemple, la CNIL a concentré ses efforts sur la régulation des outils d’intelligence artificielle, anticipant leurs impacts sur les droits numériques et la vie privée. Ces missions garantissent un équilibre entre innovation et protection des libertés.

https://www.youtube.com/watch?v=PeH9AOM9zgY

La conformité au RGPD se décline en quatre étapes essentielles, selon la CNIL. Premièrement, le recensement des traitements vise à enregistrer systématiquement les données personnelles collectées et leurs usages pour en garantir une gestion transparente. Cela permet une vue d’ensemble des activités de traitement.

Deuxièmement, le triage des données consiste à éliminer celles devenues inutiles ou non conformes à la réglementation. Les organisations doivent aussi s’assurer que seules les données strictement nécessaires sont collectées et conservées.

Troisièmement, pour garantir le respect des droits des utilisateurs, les organisations doivent informer les citoyens sur l’usage de leurs données et leur offrir des moyens simples de gérer leurs préférences. Cela inclut un accès clair aux politiques de confidentialité et des options explicites pour refuser le traitement de leurs données.

Enfin, la sécurisation des données est cruciale pour prévenir les accès non autorisés. Les entreprises doivent mettre en place des mesures proportionnelles aux risques, comme des systèmes de chiffrement ou des audits réguliers. Face à la complexité des exigences, de nombreuses entreprises recourent à des cabinets spécialisés pour un accompagnement sur mesure et une mise en conformité optimisée. Cliquez ici pour en savoir plus.

Les différentes sanctions que la CNIL peut infliger

La CNIL dispose d’un large éventail de sanctions pour garantir le respect de la loi et du RGPD. Elle débute par un rappel à l’ordre, suivi d’une ordonnance de mise en conformité. En cas de non-respect, des amendes peuvent atteindre jusqu’à 100 000 € par jour de retard. En outre, elle peut suspendre la transmission de données vers des tiers ou révoquer des certifications.

Pour les infractions graves, les sanctions financières montent à 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial annuel, comme en témoigne l’amende record infligée à Google. La CNIL peut également publier ses décisions dans les médias pour alerter le public. Depuis 2023, ses pouvoirs se sont étendus, notamment avec la possibilité d’interdire certains traitements liés à des technologies émergentes, comme l’intelligence artificielle, en cas de risques pour les droits fondamentaux.

La CNIL dans le contexte européen et international

Pionnière en matière de protection des données avec la loi « Informatique et Libertés » de 1978, la France a inspiré la création d’autorités similaires en Europe et dans le monde. Aujourd’hui, 31 États membres de l’Espace Économique Européen disposent d’une législation comparable, supervisée par un groupe de coordination européen, le « G29 ».

La CNIL joue un rôle clé dans l’harmonisation des normes à travers l’Union européenne et collabore à des projets globaux pour réguler les flux de données vers les pays tiers. Cette influence dépasse l’Europe : des pays comme le Canada, l’Argentine ou la Corée du Sud ont adopté des lois inspirées du RGPD. Enfin, la Journée européenne de la protection des données, célébrée chaque 28 janvier, reflète l’importance croissante accordée aux droits numériques au sein de la société.

Les critiques à l’égard de la CNIL

Malgré son rôle crucial, la CNIL n’échappe pas aux critiques. Elle est parfois perçue comme trop proche des autorités publiques, remettant en question son indépendance. Son action est jugée insuffisante face aux violations massives des données personnelles, notamment par les grandes entreprises.

À l’international, la tentative d’imposer le « droit à l’oubli » à l’échelle mondiale a suscité des controverses, notamment de la part de Google, qui y voyait une dérive autoritaire. En France, la CNIL est critiquée pour son cadre réglementaire jugé contraignant, freignant l’innovation numérique, selon certains entrepreneurs. Enfin, des collectifs citoyens dénoncent un manque de transparence et des décisions parfois perçues comme favorisant les grandes institutions, au détriment des citoyens.

La CNIL contre les GAFAM

La CNIL s’est imposée comme l’un des principaux opposants européens aux GAFAM, en défendant la vie privée des citoyens face aux pratiques intrusives de ces géants du numérique. Dès 2019, elle a infligé une amende record de 50 millions d’euros à Google pour non-respect du RGPD. En 2020, elle a poursuivi avec des sanctions de 135 millions d’euros combinées contre Google et Amazon pour des violations liées aux cookies publicitaires. Ces actions marquent un tournant dans la régulation des pratiques numériques.

Cependant, les GAFAM restent dominants, et la CNIL continue d’accroître ses efforts. Notamment face à des technologies émergentes comme les publicités ciblées et les traitements biométriques. La lutte contre ces entreprises reste un défi majeur pour préserver la souveraineté numérique européenne.

Google et Amazon sanctionnés sur les cookies publicitaires

En décembre 2020, la CNIL a infligé des amendes records de 100 millions d’euros à Google et 35 millions d’euros à Amazon pour non-respect des règles sur les cookies publicitaires. Ces géants du numérique sont accusés d’avoir installé des cookies sur les ordinateurs des utilisateurs de leurs sites sans leur consentement préalable, en violation de la législation française en vigueur.

La CNIL a également pointé le manque de clarté des bandeaux d’information sur ces sites, empêchant les utilisateurs de comprendre facilement l’utilisation des cookies et les moyens de les refuser. Malgré les contestations des entreprises, elles avaient trois mois pour se conformer aux exigences sous peine de pénalités supplémentaires de 100 000 euros par jour de retard.

Depuis, la réglementation a évolué, exigeant des mécanismes plus simples pour refuser les cookies dès 2021. Ces décisions marquent un tournant dans la lutte contre les pratiques intrusives de collecte de données.

Apple attaqué sur le ciblage publicitaire

En mars 2021, France Digitale, un collectif de startups françaises, a déposé plainte auprès de la CNIL contre Apple pour violation présumée du RGPD. Apple est accusé d’activer par défaut la personnalisation publicitaire sur ses services, comme l’App Store et Apple News, sans consentement explicite des utilisateurs. Cette pratique est jugée injuste, car les startups françaises, elles, doivent respecter strictement les réglementations.

L’introduction par Apple de la fonctionnalité App Tracking Transparency, obligeant les éditeurs à demander l’accord explicite des utilisateurs pour le suivi publicitaire, a également suscité des critiques. Cette mesure est perçue par beaucoup comme une stratégie pour donner à Apple un avantage compétitif dans la publicité tout en pénalisant les tiers. En réponse, Apple a affirmé que ses pratiques respectent les lois, insistant sur le fait qu’elle ne cible pas les utilisateurs individuels, mais des groupes anonymes de plus de 5000 personnes.

Les priorités de la CNIL pour 2021

En 2021, la CNIL a annoncé trois priorités stratégiques : les données de santé, la cybersécurité des sites web et le respect des règles sur les cookies publicitaires. La pandémie a renforcé l’urgence de protéger les données de santé, particulièrement après une fuite de données médicales concernant 500 000 Français début 2021.

L‘application TousAntiCovid a également suscité des interrogations sur la gestion des données personnelles. Concernant la cybersécurité, la CNIL a pour la première fois placé la sécurisation des sites web au centre de ses contrôles, ciblant notamment les formulaires de collecte de données et l’utilisation correcte du protocole HTTPS.

Par ailleurs, elle intensifie ses efforts pour contrer les attaques par rançongiciels, responsables de nombreuses fuites de données sensibles. Enfin, dans la continuité de 2020, le ciblage publicitaire reste une priorité, avec des contrôles renforcés pour garantir une mise en conformité des acteurs aux nouvelles exigences en matière de cookies.

