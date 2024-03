Trafic de données : les citoyens d’Europe entrent en guerre contre Meta !

Actuellement, l’Europe est en pleine bataille contre Meta, accusé de manipuler massivement et illégalement les données de ses utilisateurs. En effet, ce désaccord accentue les inquiétudes croissantes pour la sécurité de la vie privée à l’ère digitale. Alors, découvrons les détails de cette opposition aux pratiques controversées de Meta.

L’Organisation européenne des consommateurs (BEUC), représentant 45 groupes, a annoncé que huit de ses membres ont initié des démarches juridiques contre Meta. Cela intervient alors que l’entreprise est accusée de pratiques contestées.

Dans ce contexte, ils dénoncent l’entreprise pour sa collecte démesurée de données sans consentement clair. Les informations collectées peuvent dévoiler des détails intimes, tels que l’orientation sexuelle ou l’état émotionnel. Cela suscite ainsi de sérieuses inquiétudes éthiques et légales.

Le RGPD et la collecte de données

Ces pratiques sont jugées contraires au Règlement général sur la protection des données (RGPD). Rappelons que ce cadre législatif européen vise à garantir la confidentialité des données des citoyens de l’UE.

De son côté, le BEUC critique Meta pour son modèle publicitaire basé sur la surveillance. Il accuse donc l’entreprise de suivre les utilisateurs en ligne pour collecter massivement des données personnelles.

Mais face à ces accusations, Meta défend sa position. L’entreprise affirme qu’il respecte pleinement les dispositions du RGPD. « Nous prenons nos obligations réglementaires extrêmement au sérieux et sommes convaincus que notre approche est conforme au RGPD », a déclaré un porte-parole de Meta. Depuis 2019, l’entreprise travaille avec les régulateurs et les experts pour améliorer ses pratiques de confidentialité.

Meta a déjà reçu des sanctions financières pour non-respect du RGPD pendant le déroulement de cette affaire. En mai dernier, elle a reçu une amende record de 1,2 milliard d’euros. Les régulateurs européens, y compris l’Autorité norvégienne de protection des données, expriment aussi leur vive inquiétude. Ils considèrent la protection des données comme un droit fondamental.

Meta lance abonnement payant : critique sur transparence et choix des utilisateurs

Alors, pour répondre aux exigences réglementaires, Meta a lancé une option d’abonnement payant. Cette nouvelle stratégie permet aux utilisateurs d’utiliser Facebook et Instagram sans publicité.

Néanmoins, cette initiative est critiquée pour son manque de transparence. Elle est perçue comme une fausse alternative, ce qui oblige les consommateurs à choisir entre payer ou consentir.

La réaction du BEUC

En revanche, le BEUC dénonce cette stratégie comme trompeuse. Il affirme que le service d’abonnement ne clarifie pas comment on traite les données différemment par rapport au modèle gratuit.

En plus, l’organisation a même porté plainte, insistant sur le fait que cette approche représente une pratique commerciale déloyale et agressive. « L’offre de Meta aux consommateurs n’est que de la fumée et des miroirs », déclare Ursula Pachl, directrice adjointe du BEUC.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.