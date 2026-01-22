Protection des mineurs : comment ChatGPT va détecter l’âge de vos enfants

La technique de ChatGPT pour détecter l’âge de son utilisateur n’a rien de chirurgical. Elle reste approximative, parfois perfectible. Pourtant, d’après OpenAI, le système affiche déjà des résultats jugés satisfaisants et suffisamment fiables pour déclencher des restrictions ciblées.

Ça ne parle que de ça depuis quelque temps ! Après Instagram, TikTok ou YouTube, ChatGPT entre à son tour dans l’ère du contrôle d’âge automatisé. L’objectif affiché est de réduire l’exposition des plus jeunes à des contenus sensibles. Une intention facile à comprendre, au vu de tout ce qui circule aujourd’hui à l’écran et les dangers liés à l’IA. Mais comment un chatbot peut-il estimer l’âge d’un utilisateur, sans carte d’identité ni formulaire intrusif ? Réponse avec une technologie qui observe, analyse et tranche.

ChatGPT : désormais une détection d’âge

Depuis plusieurs mois, les plateformes technologiques ajustent leurs règles. ChatGPT n’échappe plus à cette tendance. En effet, sur son site officiel, OpenAI a annoncé l’arrivée d’un système de détection d’âge destiné à renforcer la protection des mineurs. C’est une décision qui ne peut que soulager les parents.

Cette annonce date de décembre, mais son déploiement commence seulement maintenant. La décision ne sort pas de nulle part. Les autorités surveillent de près l’impact des IA conversationnelles sur les adolescents. Les débats au Sénat américain sur les risques des chatbots pour les jeunes ont laissé des traces. Une action en justice liée à un suicide d’adolescent a aussi placé ChatGPT sous les projecteurs.

We’re rolling out age prediction on ChatGPT to help determine when an account likely belongs to someone under 18, so we can apply the right experience and safeguards for teens.



Adults who are incorrectly placed in the teen experience can confirm their age in Settings > Account.… — OpenAI (@OpenAI) January 20, 2026

Dans ce contexte, OpenAI ajuste ses garde-fous. Comme Instagram ou Roblox avant lui, le service adopte un filtrage plus strict selon l’âge estimé. Le ton change. La liberté totale n’est plus la règle pour tous.

Le déploiement démarre presque partout dans le monde. L’Union européenne attendra encore quelques semaines, le temps d’adapter le système aux contraintes locales. Il n’y a rien d’exceptionnel, mais un calendrier surveillé de près.

ChatGPT ne demande pas directement l’âge. L’IA ne veut pas non plus la date de naissance obligatoire. Elle s’appuie sur une analyse de signaux comportementaux et de données liées au compte. C’est-à-dire, elle observe ce que l’utilisateur déclare, mais aussi comment il agit.

L’âge renseigné lors de la création du compte sur ChatGPT entre également en jeu. L’ancienneté du compte compte aussi. Les horaires d’activité fournissent des indices. Les habitudes d’utilisation sur la durée complètent le tableau. Le modèle croise ces éléments, puis estime un âge probable.

OpenAI launched age prediction feature



ChatGPT now globally detects if account user is under 18 using behavioral signals + account data (creation date, activity times, long term patterns, self reported age) pic.twitter.com/PPfIu5eGxu — Tech News (@technewsq) January 21, 2026

Non, ce n’est pas du nouveau. Cette approche ressemble à ce que pratiquent déjà plusieurs réseaux sociaux. L’IA ne lit pas dans les pensées, mais repère des schémas. Un usage nocturne régulier, un vocabulaire récurrent ou certains types de requêtes orientent la décision.

OpenAI assume toutefois le risque d’erreur. Un adulte peut se retrouver classé comme mineur. Dans ce cas, une vérification par selfie rétablit l’accès complet. L’utilisateur confirme son âge, et le système ajuste immédiatement l’expérience.

Cette mécanique vise un équilibre délicat. Le but est de protéger sans bloquer inutilement. Mais aussi de filtrer sans transformer ChatGPT en coffre-fort numérique.

J’ai moins de 18 ans, et qu’est-ce que ça change ?

Beaucoup de choses. Une fois l’âge estimé sous les 18 ans, ChatGPT active des barrières supplémentaires. L’exposition à des contenus sensibles diminue fortement. Le chatbot écarte les scènes de violence graphique. Il refuse aussi les défis viraux dangereux. Il coupe court aux jeux de rôle sexuels, romantiques ou violents.

Les discussions autour de l’automutilation disparaissent également. Les contenus valorisant des standards de beauté extrêmes ou des régimes malsains passent à la trappe. Même logique pour les messages qui encouragent le body-shaming.

Ces restrictions s’appliquent automatiquement. Il n’y a aucun réglage manuel à faire. ChatGPT n’envoie pas non plus un avertissement préalable. L’IA adapte ses réponses en temps réel, selon le profil estimé de l’utilisateur.

OpenAI justifie ce filtrage par une responsabilité accrue. Le chatbot ne veut plus servir de porte d’entrée vers des thématiques à risque pour les adolescents. La firme assume donc une posture plus prudente, quitte à frustrer certains utilisateurs.

Ce virage marque une nouvelle étape. Là, il n’y a aucun doute. ChatGPT ne se contente plus de répondre. Pour les parents, le signal rassure. Pour les ados, l’expérience change.

