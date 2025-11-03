Apple renonce à créer son IA : Siri 2.0 combine ChatGPT, Claude et Gemini

Apple a battu tous ses records financiers ce trimestre, mais côté intelligence artificielle, la firme fait profil bas. Plutôt que de construire son propre modèle, elle choisit désormais de brancher Siri sur les IA de ses concurrents.

Siri devait être l’assistant intelligent du futur, celui qui comprend tout, qui anticipe, qui brille par sa réactivité. Quatorze ans plus tard, il reste encore ce compagnon maladroit qui peine à comprendre la moitié de ce qu’on lui dit. Tim Cook, le PDG lui-même, l’a reconnu dans une interview à CNBC. Alors désormais, Apple ne construira plus seule son IA.

Apple Intelligence, la promesse qui tourne en rond

Souvenez-vous de la WWDC 2024. Apple présentait fièrement Apple Intelligence. Qu’il s’agit d’une IA censée être locale, privée, rapide, et surtout maison. Un an et demi plus tard, l’enthousiasme est retombé.

L’iPhone 17 est sorti sans trace de la fameuse révolution IA. Les fonctions annoncées — résumé de texte, génération d’images, réécriture automatique — sont encore à l’état de brouillon. Pendant ce temps, GPT-5 et Gemini ont déjà conquis la scène mondiale.

Craig Federighi, le vice-président d’Apple, avait déjà évoqué l’idée d’intégrer des modèles tiers. Ce qui devait être un plan de secours est alors devenu la voie principale. Le problème, c’est que les modèles IA modernes ont besoin de calculs massifs. Ils apprennent en ligne, sur d’énormes serveurs, et s’améliorent chaque jour.

Siri, lui, tourne dans un environnement fermé, coupé du reste du monde. Résultat : il a la réactivité d’un assistant personnel de 2011 coincé dans un iPhone de 2025. Apple refuse de sacrifier la confidentialité, même si cela signifie rester en queue de peloton.

Alors la firme change de tactique : elle reste l’interface, le visage poli, pendant que d’autres font le vrai travail en coulisses. Vous parlerez toujours à Siri, mais Siri discutera avec ChatGPT ou Gemini pour vous répondre.

Eh bien, ChatGPT est déjà intégré à Siri. Gemini de Google arrivera aussi. Et des discussions sont en cours avec Anthropic et Perplexity. La stratégie est de transformer iOS en buffet d’IA.

Vous posez une question, et selon le type de demande, Siri décide quel modèle s’en charge. Une requête créative ? ChatGPT s’en occupe. Un calcul rapide ou une recherche ? Gemini prend la main. Ce sera fluide, transparent, presque invisible pour l’utilisateur. Apple promet même que ces réglages pourront être personnalisés dans les paramètres.

Bref, la marque admet qu’elle ne peut pas rivaliser seule avec OpenAI, Google ou Anthropic. Pour une entreprise qui a bâti sa réputation sur le contrôle absolu de son écosystème, cette confession fait pitié. Apple devient un chef d’orchestre sans orchestre maison, dirigeant les notes jouées par d’autres.

