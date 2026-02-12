iPhone 16 Plus 128 Go à prix cassé : –31 % chez PcComponentes

Pourquoi payer le prix fort ? L’iPhone 16 Plus passe de 1119 € à seulement 773 €, soit une économie massive de près de 346 €. C’est le moment ou jamais de craquer pour le grand format d’Apple.

Alors que les smartphones « Ultra » et « Pro » franchissent de plus en plus souvent la barre psychologique des 1 200 €, dénicher une machine de guerre sous la barre des 800 € relève de l’exploit. L’iPhone 16 Plus est l’exception qui confirme la règle : un appareil puissant, doté d’un écran géant, qui devient aujourd’hui le meilleur rapport qualité-prix du catalogue Apple grâce à cette remise exceptionnelle.

Grand écran, grande autonomie : le confort avant tout

L’iPhone 16 Plus est une invitation au divertissement. Avec sa diagonale généreuse de 6,7 pouces, la dalle OLED crève le plafond en luminosité. Ce qui offre un confort de lecture parfait même sous un soleil de plomb. Que vous soyez un mordu de streaming sur Netflix ou un adepte du gaming mobile, cette surface d’affichage transforme chaque usage en expérience immersive.

Sous le capot, la puce A18 fait des merveilles. Montage vidéo 4K, jeux gourmands ou multitâche intensif : rien ne fait trembler ce processeur qui assure une fluidité totale sous iOS 26. Le vrai luxe ici, c’est l’endurance. Grâce à son format XL, il embarque une batterie bien plus costaude que le modèle standard, vous permettant de tenir deux jours loin de la prise en usage modéré.

Côté photo, Apple ne fait pas de compromis. Lenouveau bouton « Camera Control » change la donne. Il suffit de glisser le doigt pour zoomer ou ajuster vos réglages comme sur un véritable appareil pro. Le double capteur capture des clichés détaillés avec une colorimétrie ultra-fidèle, même quand la lumière vient à manquer.

Une réduction impressionnante : l’iPhone 16 Plus tombe à 773,17 €

Affiché à 773,17 € au lieu de 1 119 €, cet iPhone 16 Plus profite d’une réduction de 31 %. Pour mettre ce chiffre en perspective, c’est quasiment le prix d’un iPhone standard en promotion, mais avec les avantages du grand format et de l’autonomie boostée. Face à la concurrence, il se positionne désormais comme une alternative ultra-crédible aux fleurons d’Android.

La garantie d’un produit premium

Acheter un produit Apple, c’est l’assurance de bénéficier d’un suivi logiciel exemplaire pendant de nombreuses années. L’offre est proposée par PcComponentes, un marchand reconnu pour son sérieux et la rapidité de ses expéditions. Le produit est bien entendu couvert par la garantie constructeur Apple, vous permettant de commander en toute sérénité.

L’iPhone parfait pour ceux qui voient grand

Cet iPhone 16 Plus est le compagnon idéal pour les créateurs de contenu, les gros consommateurs de vidéo et tous ceux qui ne veulent plus stresser pour leur batterie. À moins de 780 €, les stocks risquent de s’épuiser très rapidement tant le tarif est agressif pour cette génération.

