iPhone 18 : Préparez-vous à un prix qui va faire très mal à votre portefeuille

Selon l’analyste Erik Woodring de Morgan Stanley, la future gamme iPhone 18 pourrait coûter environ 100 dollars de plus que la génération iPhone 17. Et ce sur l’ensemble des modèles.

Apple a d’ailleurs déjà glissé un indice lors de sa dernière conférence de résultats financiers. L’entreprise a reconnu une forte hausse du coût des mémoires dans ses chaînes de production.

Par conséquent, il faudra bien qu’elle ajuste sa stratégie pour protéger ses marges. La vraie question n’a donc jamais été de savoir si les prix allaient bouger, mais quand et comment.

Apple affichait une stabilité rare

Pendant une bonne partie de l’année dernière, Apple a donné l’impression de flotter au-dessus de la tempête. Autour d’elle, les prix s’emballaient. Microsoft haussait ses tarifs.

Et la marque à la pomme, elle, a tenu bon. Comme si la hausse générale des coûts n’existait pas vraiment dans son univers. Ce qui lui procure une image de stabilité rare dans le secteur.

Tenez, le MacBook Air M4 de 13 pouces est par exemple affiché à 999 dollars. Pourtant, son équivalent côté Microsoft, le Surface Pro 12 pouces, grimpe désormais à 1 049 dollars après une hausse récente. Ce, alors qu’il était encore à 799 dollars il y a peu.

Sur le haut de gamme, l’écart devient encore plus visible. Un MacBook Pro M5 Pro de 16 pouces avec 64 Go de RAM et 1 To de stockage tourne autour de 3 299 dollars. Or, une configuration comparable chez Microsoft atteint environ 3 649 dollars.

Le Mac mini raconte la même histoire. Au lieu de relever le prix du modèle de base en 256 Go M4, Apple a tout simplement retiré cette configuration du marché. Une décision discrète, mais révélatrice d’une stratégie bien calculée.

iPhone 18 : une hausse de prix inévitable quoique modérée

Apple a réussi, jusqu’ici, à garder un avantage compétitif en gelant ses prix. Sauf qu’avec la meilleure planification, on finit par rencontrer une limite quand les coûts des composants s’emballent. Une hausse de prix est donc inévitable sur l’iPhone 18.

Quoi qu’il en soit, une augmentation de 100 dollars ne bouleverserait pas totalement la position d’Apple face à ses concurrents. Samsung, par exemple, augmente déjà progressivement les prix de ses Galaxy S depuis plusieurs générations. Parfois sans réelle amélioration proportionnelle.

De leur côté, certains fabricants chinois font face à des coûts de nomenclature très élevés sur leurs modèles ultra premium. Ce qui réduit leur marge de manœuvre et peut même limiter leur présence sur certains marchés.

Dans ce contexte, une telle hausse chez Apple pourrait presque passer pour une option “raisonnable” dans un marché qui grimpe déjà partout.

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