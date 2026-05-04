Apple en danger ? LG lance un PC à 600$ qui pourrait faire vaciller le MacBook Neo

Le Apple MacBook Neo n’a pas pu conserver longtemps son statut de machine abordable et efficace. LG dégaine un PC autour de 600 dollars, pensé pour travailler sans compromis.

Le nouveau PC de LG enflamme les discussions sur les réseaux sociaux. Tout de suite, les internautes font des comparaisons avec le MacBook Neo d’Apple, qui est connu pour être moins cher mais efficace. En effet, cette nouvelle machine de LG est proposée à 600 dollars. Cela attire les regards, vu qu’elle promet l’essentiel sans faire exploser la facture.

Connu sous le nom de LG gram Book 15U50U-H.AR55U1, ce PC intègre un processeur Intel Core Ultra 5 115U. À cela s’ajoutent 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Oui, c’est une fiche technique solide, sans fioritures, mais pensée pour durer.

Le tout tourne sous Windows 11 avec un accès direct à Copilot, l’assistant IA intégré. Un détail qui compte, surtout à l’heure où l’intelligence artificielle s’invite partout.

LG becomes the first manufacturer to directly target the MacBook Neo



• Touch Display

• Faster in Cinebench, CrossMark & Blender than M1

• Faster Ram & double storage in addition to it being upgradable

• Faster 65w charging

• More ports



$599: https://t.co/cOrdqMFuCw pic.twitter.com/kiyZZlvVn7 — Anthony (@TheGalox_) May 4, 2026

Mais LG ne s’arrête pas là. Son PC mise aussi sur un écran tactile de 15,6 pouces. Une diagonale généreuse, bien au-dessus de nombreux concurrents à ce prix. Ainsi, le confort visuel est au rendez-vous, que ce soit pour travailler ou consommer du contenu.

En face, Apple joue une autre partition. Le MacBook Neo mise sur la finesse, la légèreté et une finition en aluminium irréprochable. Avec seulement 1,2 kg sur la balance, il reste plus léger que son rival. Mais cette élégance a un prix, parfois au détriment de la polyvalence.

Alors, est-ce une alternative crédible face à Apple ?

Ce nouveau PC de LG s’impose comme une option pragmatique pour les budgets serrés. Impossible de nier cela. Le gram Book 15 propose davantage de ports, dont un HDMI, souvent absent chez Apple. C’est un avantage concret pour de nombreux utilisateurs.

Le stockage évolutif est aussi un point important. Car contrairement à certains Mac, ce PC permet des mises à niveau. Une flexibilité rare dans cette gamme de prix. Ajoutez à cela une compatibilité étendue avec Android, iOS et webOS grâce à LG gram Link. L’écosystème devient alors plus ouvert.

Attention toutefois, tout n’est pas parfait. Certains utilisateurs évoquent un châssis un peu flexible. Rien de dramatique, mais suffisant pour alimenter le débat. L’autonomie, estimée autour de 10 heures, reste correcte sans être exceptionnelle.

De son côté, Apple conserve ses forces historiques. C’est-à-dire une optimisation logicielle redoutable et une expérience utilisateur fluide. L’écosystème Apple continue de séduire ceux qui recherchent une intégration parfaite entre leurs appareils.

Mais le rapport qualité-prix pourrait bien faire pencher la balance. Car à moins de 600 dollars, LG propose un PC complet, moderne et orienté usage réel. C’est une proposition qui parle directement aux étudiants, freelances et aux utilisateurs quotidiens.

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