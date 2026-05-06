Marché de l’occasion : 10 modèles de smartphones reconditionnés à moins de 250 € en 2026

En 2025, un smartphone sur cinq est d’occasion selon Kantar. Il faut dire que le reconditionné a plein d’arguments en sa faveur : garantie, contrôles, réparations et, surtout, un prix accessible. Pour 250 euros, vous pouvez vous offrir d’excellents smartphones, allant de l’iPhone au Samsung Galaxy ou au Google Pixel.

Une économie considérable, un modèle de qualité, un choix plus écologique… voilà autant d’arguments qui plaident en faveur des smartphones reconditionnés. En France, le reconditionné constitue une alternative pour s’offrir un modèle haut de gamme comme les iPhone et les Samsung Galaxy à un tarif abordable. Un choix judicieux puisqu’en 2026, le prix des modèles haut de gamme frôle les 2 000 euros. Il n’est pas étonnant que 22 % des Français optent pour le reconditionné selon le baromètre Recommerce 2026. Pour 250 euros, on peut déjà s’offrir un modèle de smartphone performant sur le marché de l’occasion.

Occasion vs Reconditionné : faisons la part des choses

Vous souhaitez acheter votre prochain téléphone avec un budget serré ? Dans votre périple pour trouver la perle rare à un prix imbattable, vous êtes sûrement tombé sur les termes « occasion », « seconde main » ou « reconditionné ». Ils peuvent prêter à confusion, voici ce qu’il faut savoir :

« Seconde main » est un terme générique qui désigne tous les appareils ayant déjà eu un propriétaire. Par contre, si vous apercevez le terme « d’occasion » sur un produit en ligne, cela signifie généralement que celui-ci est cédé en l’état. Le vendeur est le plus souvent un particulier. Cela signifie qu’il n’y a ni tests ni garanties. Vous achetez le smartphone à vos risques et périls.

De son côté, un smartphone reconditionné est un appareil qui a été retourné par son premier propriétaire. Les raisons du retour sont diverses. Pour certains, c’est un simple changement d’avis dans le délai légal de rétractation. Pour d’autres, le retour s’inscrit dans des programmes de reprise organisés par des professionnels. Certains smartphones reconditionnés proviennent également de cessions de flottes d’entreprises.

Les repreneurs sont des professionnels qui procèdent à un diagnostic complet : batterie, capteurs, écran tactile, Bluetooth, etc. Ils réinitialisent ensuite les données et procèdent à des réparations si nécessaire. Le repreneur effectue ensuite le « grading » en fonction de l’état esthétique de l’appareil. C’est ainsi que vous voyez sur les produits des mentions comme « état correct » ou « parfait état ».

Le plus important pour un smartphone reconditionné est la garantie. Vous bénéficiez d’une garantie légale de 12 mois minimum, vous protégeant en cas de panne. Concernant le prix, l’acheteur peut économiser jusqu’à 60 % par rapport au prix du neuf.

Dans ce contexte, le marché du reconditionné séduit de nombreux acheteurs en France grâce notamment à l’aspect financier et écologique. Il était évalué à 1,2 milliard d’euros en 2023, soit un smartphone sur cinq vendu d’après Kantar. Pour 250 euros, vous avez donc toutes vos chances de trouver un modèle de qualité.

Top 10 des smartphones reconditionnés à moins de 250 euros

Si l’arrivée de marques telles que Xiaomi, Oppo ou Realme élargit notre choix en matière de smartphones, certains ne jurent que par les marques historiques telles que Samsung et Apple. Et si votre budget est limité à 250 euros, il n’est pas évident de trouver le modèle idéal sans passer par la case « reconditionné ». Voici notre sélection des modèles que vous pouvez trouver à ce prix :

La sélection Apple : le choix du haut de gamme et de la fiabilité

En France, les iPhone sont les leaders incontestables du marché du reconditionné. La preuve, le top 10 des smartphones reconditionnés les plus vendus est composé uniquement de modèles Apple en 2025 selon le baromètre Easy Cash. Autre fait intéressant : la décote d’un iPhone est inférieure à celle des modèles Android.

Pour 250 euros, voici les smartphones reconditionnés Apple que vous pouvez trouver :

iPhone 12

Son prix tourne autour de 166 euros sur les sites spécialisés. Il propose de loin le meilleur rapport qualité-prix. Même en 2026, sa puce A14 Bionic offre une navigation fluide avec vos principales applications. Il s’agit également du premier modèle Apple compatible avec la 5G.

Son petit plus ? Il est déjà compatible avec les accessoires MagSafe. Par contre, son autonomie est nettement inférieure aux modèles récents. Si vous n’avez pas de souci à charger votre appareil chaque soir, foncez.

iPhone 12 mini

Son prix est environ 20 euros inférieur au précédent. Ce smartphone reconditionné est idéal si vous aimez les modèles compacts, faciles à manipuler d’une seule main. Il est aussi puissant que l’iPhone 12 standard.

iPhone 11

Ce modèle plus ancien coûte aujourd’hui autour de 140 euros. Il reste un choix économique et raisonnable pour un usage basique au quotidien (photos, réseaux sociaux, etc.), bien qu’il ne dispose pas de la 5G ni d’un écran OLED.

iPhone SE 2022

Vous pouvez trouver ce modèle à partir de 180 euros. L’iPhone SE 2022 est un condensé de paradoxes. Son design reprend celui de l’iPhone 8 tandis que son processeur est celui de l’iPhone 13. Sa puce A15 Bionic est plus puissante que celle de nombreux smartphones Android récents. Par conséquent, sa puissance interne vous promet encore de belles années, car Apple prévoit des mises à jour jusqu’en 2028.

La sélection Samsung : le choix de la polyvalence

Apple domine peut-être le marché du reconditionné, mais Samsung reste un leader incontesté sur le marché global français. Il détient un tiers du marché total selon les chiffres d’IDC en 2025, porté par son modèle phare, le Galaxy S25. Ceci n’a rien d’étonnant : quatre de ses modèles figurent dans le top 10 mondial des smartphones les plus vendus. Mais qu’en est-il du marché du reconditionné ? Voyons les modèles accessibles à 250 euros :

Samsung Galaxy S22

Ce modèle, qui coûte environ 200 euros, surclasse ses homologues iPhone de la même gamme au niveau de la photo. Il possède trois capteurs, dont un vrai téléobjectif. Vous pouvez zoomer sans perdre en qualité. Il bénéficie également de matériaux premium, sans plastique. Par contre, sa batterie constitue le revers de la médaille. Si vous êtes un utilisateur intensif, passez votre chemin.

Samsung Galaxy A54 5G

Ce modèle sorti en 2023 est l’un des plus demandés sur le marché du reconditionné. Il est destiné à un usage intensif grâce à sa batterie de 5 000 mAh. En usage normal, votre batterie tient facilement deux jours. Par contre, on note une vitesse de charge assez lente. Il faut prévoir 1 h 20 pour une recharge complète.

Samsung Galaxy S21 FE

Ce modèle propose l’essentiel du haut de gamme : un écran de 6,4 pouces, un processeur Snapdragon 888, trois capteurs photo et un châssis arrière en polycarbonate. Il présente une autonomie moyenne en raison de son processeur gourmand en énergie. Comme pour le A54, le temps de charge est le point noir de ce modèle. Par contre, il a encore de belles années devant lui, puisque Samsung a prévu une migration vers Android 16. Vous êtes donc serein au moins jusqu’en 2028.

Les autres marques à voir également

Il n’y a pas que Samsung et Apple. D’autres marques s’imposent également grâce à des modèles performants. Pour un budget de 250 euros, voici vos options :

Google Pixel 7 Pro

Cet outsider s’adresse à tous ceux qui privilégient la photographie. Le Google Pixel 7 Pro excelle dans ce domaine. Il est doté d’un triple capteur, dont un avec zoom optique 5x. Le modèle se distingue également grâce à sa puce Tensor G2 qui nourrit des fonctionnalités uniques. Par contre, c’est une « phablette » : il peut donc être encombrant par rapport à un Galaxy S22 ou un iPhone 12.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus

C’est le modèle le plus récent de notre sélection. Son principal atout reste sa recharge éclair en moins de 20 minutes. Il fait également partie de la gamme résistante à l’eau et à la poussière (IP68). Notons toutefois que le stockage n’est pas extensible, bien qu’il dispose déjà de 256 ou 512 Go. Son poids peut également demander un temps d’adaptation (plus de 200 g).

Oppo Find X3 Pro

Facturé 1 100 euros à sa sortie, ce modèle est désormais accessible à moins de 250 euros en reconditionné. La fonctionnalité qui le distingue est son mode microscope grâce à un capteur pouvant grossir jusqu’à 60x. Équipé d’un processeur Snapdragon 888 et de 12 Go de RAM, il est destiné aux joueurs mobiles. Cependant, ce processeur performant est énergivore. Il risque de s’épuiser dans la journée en cas de surutilisation. Heureusement, la charge rapide de 35 minutes compense cette faiblesse. Prudence également concernant la fin du support logiciel, la dernière mise à jour Android commençant à dater.

3 conseils pratiques pour acheter reconditionné

Si vous décidez de sauter le pas, ces réflexes vous éviteront les mauvaises surprises :

Faire un choix malin au niveau du grading : le grade « parfait » affiche souvent un prix proche du neuf. Optez plutôt pour le « très bon état », qui présente un meilleur rapport qualité/prix. L’écart de prix provient souvent de défauts superficiels comme des rayures que vous pouvez cacher avec une coque. S’assurer de la garantie légale : selon la loi française, la garantie de conformité est de 2 ans. Si le professionnel ne propose que 6 mois, c’est un signal d’alerte. Prêter attention à la batterie : un smartphone reconditionné présente généralement une capacité de batterie tournant autour de 80 à 85 %. Un reconditionneur sérieux vous le garantira. Sur un iPhone 12 par exemple, cette capacité permet de tenir une journée sans problème.

Un dernier conseil : si vous optez pour les modèles à charge rapide, prévoyez entre 20 et 30 euros de plus pour acheter un chargeur compatible afin de profiter réellement de cette fonctionnalité.

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