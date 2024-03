Acheter un téléphone reconditionné en France : les critères à considérer

Les téléphones reconditionnés ont gagné en popularité en France, représentant désormais plus de 20 % des ventes de smartphones. Ils sont proposés avec une garantie de fonctionnement à 100 %. Pourtant, ils sont commercialisés à des prix réduits de 20 à 50 % par rapport aux modèles neufs, selon leur âge et leur état global.

Si l'iPhone d'Apple demeure la star incontestée des téléphones reconditionnés, les vendeurs élargissent désormais leur offre à d'autres marques telles que Samsung et Huawei. Cette tendance s'explique par la qualité des produits proposés ainsi que par leur impact environnemental positif. Un smartphone réinitialisé, testé et si nécessaire réparé, offre notamment une empreinte carbone jusqu'à 10 fois plus faible que celle d'un téléphone neuf. De plus, il allège significativement votre portefeuille, avec des économies de 20 à 50 % sur des modèles comparables. Toutefois, pour éviter les mauvaises surprises et s'assurer d'un achat satisfaisant, il est essentiel de savoir sur quoi porter votre attention. Voici les critères clés à vérifier avant de finaliser votre acquisition.

Le grade du téléphone reconditionné

Lors de l'achat d'un smartphone chez YesYes reconditionneur français, le grade attribué au produit est un élément essentiel à considérer. Il reflète l'état esthétique de l'appareil sans compromettre ses performances. Les vendeurs classent généralement les téléphones reconditionnés en plusieurs catégories telles que :

« excellent état » : très peu, voire aucune trace d'usure visible ;

« très bon état » : quelques micro-rayures sur l'écran, la coque ou la tranche ;

« bon état » : quelques rayures plus marquées ;

« état correct » : des rayures plus visibles sur l'écran et des signes d'usure prononcés sur la coque.

Ainsi, le grade du téléphone reconditionné donne une indication précise de son apparence ou état cosmétique. Il peut être un critère décisif ou non selon vos préférences personnelles. Dans tous les cas, il est toujours nécessaire de s'informer sur l'esthétique du smartphone que vous envisagez d'acheter pour prendre une décision éclairée en fonction de votre budget.

L'état de la batterie et les accessoires

La batterie constitue un élément vital du smartphone, et son remplacement peut représenter une dépense significative. Certains vendeurs peu scrupuleux peuvent être tentés de proposer des appareils avec des pièces usées, compromettant l'autonomie et l'expérience d'utilisation. Par conséquent, assurez-vous que sa capacité et son état sont clairement spécifiés avant d'effectuer votre achat.

De plus, prenez le temps de vérifier les accessoires inclus, tels que le chargeur et les écouteurs. Vérifiez s'ils sont conformes aux normes européennes et de bonne qualité. Évitez les vendeurs qui remplacent les accessoires d'origine par des alternatives bon marché qui risquent de compromettre la durabilité de l'appareil ou d'entraîner des problèmes de compatibilité ou de sécurité. Lisez attentivement les descriptions des produits et assurez-vous que les accessoires fournis sont conformes aux spécifications techniques du fabricant, qu'il s'agisse de Samsung, d'Apple ou de Huawei. Ainsi, vous pouvez faire un achat éclairé et profiter pleinement de votre téléphone reconditionné.

La garantie offerte avec le téléphone reconditionné

Lors de l'achat d'un téléphone reconditionné, la garantie est un élément crucial à considérer. En général, les vendeurs annoncent des garanties de 6 ou de 12 mois. Cependant, la loi exige une garantie légale de conformité de 24 mois minimum pour les smartphones reconditionnés. Cette garantie couvre les défauts dès la livraison, comme la non-conformité à l'usage attendu ou les défauts de fabrication.

En plus de cette garantie légale, les smartphones reconditionnés sont souvent assortis d'une garantie commerciale, dont la durée peut varier de 6 à 24 mois. Il est essentiel de comprendre les détails de la garantie proposée, y compris ce qu'elle couvre, pour assurer une protection en cas de problèmes non apparents au moment de l'achat. Optez toujours pour un fournisseur fiable et vérifié, transparent sur l'origine des produits et disposant d'un service client réactif pour une tranquillité d'esprit maximale.

