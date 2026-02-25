Galaxy S22 : attention à cette mise à jour qui fait redémarrer en boucle !

Avec la mise à jour de sécurité de février 2026, on pensait renforcer la protection du Galaxy S22. Mais certains appareils tombent dans une boucle infernale dès le redémarrage. Ce correctif censé sécuriser peut tout bloquer. Mieux vaut donc éviter de l’installer pour l’instant.

Les témoignages pleuvent sur Reddit. De nombreux utilisateurs de Galaxy S22 racontent que leur téléphone redémarre en boucle dès qu’ils installent la dernière mise à jour de Samsung. L’appareil reste bloqué sur le logo Samsung et certains n’arrivent même plus à atteindre l’écran de verrouillage. Avouons-le, rien n’est plus rageant que de vouloir sécuriser son smartphone pour se retrouver avec un téléphone inutilisable. Surtout que la panne est irréversible.

Une mise à jour qui bloque les Galaxy S22 dès l’installation

Les Galaxy S22 profitent encore de quatre ans de support logiciel depuis leur lancement en 2022. Pourtant, certains modèles connaissent un sérieux problème juste après avoir installé la dernière mise à jour. Le téléphone s’éteint, redémarre sans fin.

Sur Reddit, beaucoup d’utilisateurs décrivent un smartphone inutilisable en quelques minutes. La panne apparaît juste après l’installation, ce qui pointe directement le correctif de février.

@SamsungIndia @SamsungMobile @SamsungSupport

Galaxy S22 Ultra (bought Dec 2022) bricked in boot loop right after software update

samsung asking 43k for motherboard

Escalation team ignores my email even after multiple Followup #SamsungBootLoop #S22Ultra #ConsumerRightsIndia — H Raja Ramesh (@hRajaRamesh) February 19, 2026

Certains signalent même une surchauffe du smartphone avant les redémarrages. C’est un signe inquiétant qui montre qu’il ne s’agit pas d’un simple bug visuel.

Par ailleurs, tous les Galaxy S22 ne réagissent pas de la même façon après la mise à jour. Les premières observations montrent que les modèles équipés de puces Exynos semblent les plus touchés. Ces versions représentent pourtant la majorité du marché européen.

Ce détail laisse penser que le bug résulte d’une interaction spécifique entre la mise à jour et certains composants. Le noyau logiciel de One UI pourrait être impliqué. Si c’est le cas, le correctif de février 2026 aurait modifié un élément central du système. Et cela sans synchroniser correctement le lanceur d’accueil du téléphone.

Samsung is being sued in a class action lawsuit in early February 2026 due to serious issues with the Galaxy S22 series.



Main Issue: Software updates (particularly One UI 6.1.1 and the latest patch) cause phones to boot loop (continuous restarts), freeze, or completely shut… pic.twitter.com/RpMHiZzx4T — RAIHAN HAN (Informasi Gadget) (@raihanhan121) February 24, 2026

Une mise à jour censée pour améliorer la sécurité des smartphones Samsung

En principe, ce correctif devait améliorer la sécurité et la stabilité des Galaxy S22, selon des sites spécialisés comme Sammy Fans. Ce correctif n’apporte pas de nouvelles fonctionnalités visibles.

La mise à jour inclut normalement une trentaine de correctifs, certains venant de Google pour Android, d’autres directement de Samsung. Ces patchs sont censés combler des failles critiques. Mais aussi toucher la validation des entrées, gérer les privilèges système ou empêcher l’exécution de code malveillant.

Elle devait améliorer la fiabilité globale du smartphone et nettoyer les fichiers cache inutiles. Le correctif était aussi censé actualiser certaines applications de manière automatique. Cependant, pour plusieurs utilisateurs, ces promesses se sont révélées vaines. Leur Galaxy S22 s’est retrouvé bloqué, incapable de démarrer correctement.

Samsung poursuit le déploiement malgré les alertes

Étonnamment, Samsung n’a pas interrompu la diffusion de ce correctif. Même si les signalements se multiplient sur les forums et réseaux sociaux. La mise à jour reste donc disponible sur certains Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra. Y compris pour des appareils qui n’ont encore rencontré aucun problème.

Pour les possesseurs de Galaxy S22, la prudence est plus que jamais de mise. Il est recommandé de ne pas installer les dernières mises à jour système pour le moment.

Il vaut aussi mieux désactiver les téléchargements automatiques depuis les paramètres. Cette précaution limite les risques d’installer le correctif problématique sans s’en rendre compte. La situation reste évolutive, certes. Pourtant, aucun patch officiel n’a encore été annoncé au moment des premiers retours.

Vous avez déjà procédé à la mise à jour de votre Galaxy S22 ?

Dans ce cas, les solutions ne sont pas nombreuses. Plusieurs utilisateurs ont tenté une réinitialisation complète, un effacement du cache ou même un nettoyage des connecteurs. Ces manipulations n’ont pas toujours résolu le problème. Dans plusieurs cas, la boucle de redémarrage persistait.

Un utilisateur a toutefois partagé une piste intéressante. Selon lui, la panne viendrait d’un décalage entre la mise à jour du noyau de One UI et le lanceur d’accueil. Il a alors mis à jour manuellement One UI Home depuis les paramètres du téléphone. Après redémarrage, son appareil aurait retrouvé un fonctionnement normal.

Pourtant, rien ne dit que cette solution peut fonctionner à tous les coups. Puisque Samsung n’a encore rien publié officiellement.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation.