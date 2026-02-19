Leak du Nothing Phone 4a : meilleures specs… et explosion du prix ?

Les rumeurs autour du Nothing Phone 4a s’intensifient à quelques semaines de son lancement supposé. Elles parlent d’améliorations concrètes sur la photo, l’écran et la recharge. Faut-il s’attendre à un tarif beaucoup plus élevé pour ces évolutions ?

Selon les fuites, le Nothing Phone 4a arriverait avec des changements par rapport à son prédécesseur. L’écran monterait en gamme et l’autonomie progresserait légèrement. Le Phone 3a misait sur un Snapdragon 7s Gen 3, un écran AMOLED 120 Hz et une batterie 5 000 mAh.

Le nouveau modèle viserait un Snapdragon plus récent, une batterie un peu plus grande et une recharge plus rapide. La partie photo progresserait aussi. Mais le vrai choc viendrait surtout du positionnement tarifaire.

Powered by Snapdragon.

Phone (4a) series. 5 March. pic.twitter.com/4bMrPvH6ZL — Nothing (@nothing) February 19, 2026

Des spécifications techniques du Nothing Phone 4a revues à la hausse

Avant toute chose, notez que leak sur le Nothing Phone 4a vient du tipster Billbil-kun, connu pour ses fuites fiables sur les produits technologiques. Les rumeurs évoquent un vrai bond générationnel.

Commençons par la partie Photo. Le modèle standard miserait sur un triple capteur photo 50 MP, comme le rapporte Digital Trends. Ceci couvre l’ultra grand-angle 0,6x jusqu’au zoom 70x. La caméra frontale grimperait à 32 MP.

Les fuites parlent aussi d’un design transparent retravaillé, avec des courbes plus organiques et une Glyph Bar composée de 63 mini LED. Côté affichage, Nothing viserait un écran 6,78 pouces AMOLED en 1,5K avec un taux de rafraîchissement 120 Hz.

La batterie augmenterait et la charge rapide filaire atteindrait 50 W. Les rumeurs évoquent aussi un chipset plus puissant et une meilleure durabilité globale. Le Nothing Phone 4a serait donc un smartphone plus complet et plus mature.

Une version Pro encore plus ambitieuse sur la photo et l’écran

La version Pro du Nothing Phone 4a pousserait la fiche technique encore plus loin. Les rumeurs parlent d’un zoom allant jusqu’à 140x et d’un capteur principal Sony 50 MP avec stabilisation optique.

Le châssis passerait à l’aluminium unibody pour mieux gérer la chaleur. Cette évolution viserait une expérience plus premium sans renier l’ADN visuel de la marque.

Nothing Phone (4a), Phone (4a) Pro is launching on March 5



Nothing Phone (4a)

– 6.78-inch 1.5K 120Hz AMOLED screen

– Snapdragon 7s Gen 4

– 50W charging

– 32MP front camera

– 50MP OIS camera, 70x digital zoom

– 8GB+256GB | 12GB+256GB

– 63-mini LED Glyph bar pic.twitter.com/izoWLV7jmS February 19, 2026

L’écran grandirait aussi. Le Phone 4a Pro adopterait une dalle AMOLED 6,83 pouces avec un taux de rafraîchissement 144 Hz.

Un autre nouveauté évoquée est l’affichage Glyph Matrix plus évolué au dos. Les fuites suggèrent ainsi une orientation claire vers les performances et la photo mobile avancée.

Le design du Nothing Phone 4a est toujours transparent, mais plus travaillé

Pour le Phone 4a, Nothing garderait son identité visuelle iconique. Les éléments transparents resteraient au cœur du design. Pourtant, les lignes deviendraient plus douces. Cette approche viserait un look plus premium sans perdre l’effet signature de la marque. Les mini LED de la Glyph Bar renforceraient encore l’aspect distinctif.

À mon avis, cette continuité n’a rien d’anodin. Nothing cherche à installer un langage design immédiatement reconnaissable, comme Apple avec l’iPhone ou Samsung avec la gamme Galaxy. En conservant ce style tout en l’adoucissant, la marque renforce son capital visuel. L’idée est de séduire un public plus large, moins attiré par les designs trop tech.

La conséquence directe serait une montée en perception de gamme. Un design plus mature donne l’impression d’un produit plus premium, même sans révolution technique majeure.

Mais le pari reste risqué. Parce qu’à force de conserver les mêmes codes visuels, Nothing pourrait aussi donner un sentiment de déjà-vu. Surtout face à des concurrents qui renouvellent radicalement leurs designs.

Et qu’en est-il du prix ?

Les fuites sur le Nothing Phone 4a parlent aussi de tarifs revus à la hausse. La version 8 Go / 128 Go du modèle standard débuterait autour de 389 euros. La configuration 12 Go / 256 Go monterait à environ 429 euros. La version Pro grimperait encore, avec un ticket d’entrée proche de 479 euros et un modèle haut de gamme à 549 euros.

Cette hausse de prix repositionnerait sans doute la série. Nothing viserait un segment plus premium tout en restant sous les flagships. La stratégie est de justifier le surcoût par des améliorations visibles et concrètes.

Alors, ce sera pour quand ce prochain smartphone ? Très prochainement, c’est sûr. Le PDG Carl Pei a déjà teasé unévénement prévu le 5 mars. Selon les fuites, la commercialisation du modèle standard pourrait débuter le 12 mars, aux côtés d’un nouveau casque abordable. Le modèle Pro arriverait ensuite, autour du 26 mars.

Alors, êtes-vous attirés par un design transparent plus premium pour le Nothing 4a ? La hausse de prix vous semble-t-elle justifiée par ces évolutions ? Comptez-vous craquer pour cette nouvelle génération, ou restez-vous attachés à l’ancienne série ? Donnez votre avis en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.