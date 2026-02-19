Google Pixel 10a : saurez-vous trouver les différences avec le Pixel 9a ?

Google lance son nouveau Pixel 10a et, surprise, il ressemble beaucoup au Pixel 9a. Pourtant, quelques détails pourraient bien faire pencher la balance pour les amateurs de photo et de technologie.

Le 18 février 2026, Google dévoile enfin son Pixel 10a. Après des mois de rumeurs et d’attente, le nouveau smartphone fait son entrée. Premier constat ? Côté design, la ressemblance avec le Pixel 9a saute immédiatement aux yeux. Mais ne vous y trompez pas. Quelques améliorations se glissent sous le capot et dans la partie photo. Et le plus surprenant reste le prix. Parce que le Pixel 10a se positionne au même tarif que son prédécesseur, malgré ces nouveautés. Intéressant, non ?

Pixel 10a vs Pixel 9a : design presque identique avec quelques subtilités

À première vue, le Pixel 10A et le Pixel 9A se ressemblent comme deux gouttes d’eau. Pourtant, Google a poli certains détails, rapporte The Verge. D’abord, l’écran gagne en luminosité avec un pic à 3 000 nits. Cela rend la lecture même en plein soleil beaucoup plus confortable.

En plus, la protection Gorilla Glass 7i renforce la résistance aux rayures. Cette nouveauté réduit les risques de rayures ou d’impacts sur le long terme.

Le cadre autour de l’écran est aussi légèrement plus fin. Ceci offre une impression de bordures plus fines et modernes. Les capteurs photo arrière sont désormais complètement affleurants.

Côté couleurs, le berry attire tous les regards. Toutefois, les options lavender, fog et obsidian restent disponibles pour ceux qui préfèrent la discrétion.

Et pour les performances ?

Pour les performances n’espérez pas de grands changements. Le Pixel 10a conserve le Tensor G4 du Pixel 9a. Il embarque aussi 8 Go de RAM. Cette combinaison assure un fonctionnement fluide pour le quotidien, le multitâche et les jeux légers. Pourtant, elle montre vite ses limites face aux fonctions d’IA les plus avancées.

Les utilisateurs qui rêvent d’IA dernier cri devront se tourner vers le Pixel 10 standard. Des outils comme Magic Cue ou Pixel Screenshots, qui exploitent pleinement les capacités du Tensor G4 sur le Pixel 10, ne sont pas disponibles sur le 10a.

Quoi qu’il en soit, pour les autres, le Pixel 10A reste fluide pour le multitâche quotidien et le jeu léger, sans surprise ni ralentissement.

Quelques nouveautés intéressantes côté Photo

Si le design et les performances restent dans la continuité, Google a mis l’accent sur la photographie. C’est un des points forts de la série A depuis ses débuts. Le Pixel 10A introduit Auto Best Take, une fonction qui sélectionne automatiquement la meilleure photo d’une série. Fini les hésitations. L’appareil choisit le cliché où tout le monde regarde la caméra et sourit au bon moment.

La firme de Mountain View propose aussi Camera Coach. Il s’agit d’un assistant qui guide l’utilisateur pour cadrer parfaitement ses sujets. Même les amateurs de photos rapides peuvent obtenir des images plus harmonieuses, sans réfléchir aux angles ou à la composition.

Les capteurs restent identiques à ceux du Pixel 9A, avec un 13 MP et un 48 MP à l’arrière. Toutefois, leur intégration affleurante dans le châssis améliore nettement la netteté et l’uniformité des images.

De ce fait, on obtient un rendu plus propre et des photos qui tirent profit des améliorations logicielles. Mais aussi à une expérience photo globalement plus agréable au quotidien.

Qu’en est-il de la connectivité et autonomie du Pixel 10a par rapport au Pixel 9a

Le Pixel 10A reçoit aussi quelques ajustements côté connectivité par rapport au Pixel 9a. La charge filaire passe de 27 W à 30 W, et la charge sans fil gagne 2,5 W supplémentaires.

Cela promet un rechargement un peu plus rapide. Les communications par satellite SOS débarquent également, ce qui offre un filet de sécurité pour les situations d’urgence. Malheureusement, PixelSnap, le système magnétique pour accessoires et chargeurs, est absent.

Et pour le prix ? SelonTom’s Guide, Aux États‑Unis, le Pixel 10a démarre à environ 499 $. Soit à peu près le même tarif de départ que celui du Pixel 9a lors de son lancement.

Google Pixel 10a, l'affaire de l'année côté smartphones ? On tient peut-être déjà le meilleur rapport qualité/prix de 2026. pic.twitter.com/hKkjnqbnbQ — Bons Plans High-Tech (@lesnums_bonplan) February 18, 2026

En Europe, plusieurs fuites indiquent que le Pixel 10a pourrait être listé à environ 500 € pour la version 128 Go. C’est un prix qui serait environ 50 € de moins que le prix de lancement du Pixel 9a qui tournait autour de 549 €.

Alors, le Pixel 10a est une bonne ou mauvaise idée ?

Avec si peu de différences visibles par rapport au Pixel 9a, le Pixel 10A vaut-il l’investissement ? La réponse dépend surtout de ce que vous attendez d’un smartphone.

Si vous cherchez un design moderne et des performances ultra‑récentes, passez votre chemin. Le Tensor G4 et les 8 Go de RAM assurent un fonctionnement fluide pour le quotidien, certes. Pourtant, ceux-ci ne pourraient pas supporter les dernières fonctions IA comme Magic Cue ou Pixel Screenshots. Les amateurs de puissance pure risquent de se sentir un peu frustrés.

En revanche, si vous appréciez un smartphone fiable, simple à utiliser et doté d’une expérience Android pure, le Pixel 10A fait le job. D’autant plus qu’avec le prix presque identique à celui du Pixel 9a.

Alors, si vous êtes intéressé, sachez que les précommandes ont commencé. L’appareil sera disponible à partir du 5 mars. Google propose le Pixel 10A en 128 Go ou 256 Go, de quoi satisfaire la plupart des utilisateurs.

