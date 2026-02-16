Xiaomi 18 Pro : le premier smartphone avec deux caméras 200 MP ?

Pouvoir immortaliser chaque moment, partout et à tout instant, avec une qualité d’image redoutable. Ce serait peut-être la promesse du Xiaomi 18 Pro et ses deux caméras 200 MP.

Je ne sais pas vous, mais la photo reste l’un des premiers critères que je scrute sur un smartphone. Si les rumeurs disent vrai, le Xiaomi 18 Pro et ses deux caméras 200 MP compte humilier ses rivaux. D’ailleurs, une telle débauche de puissance numérique constitue une grande première dans l’histoire de la téléphonie.

Deux capteurs de Xiaomi 18 Pro pour gagner en précision

La fuite vient du leaker Digital Chat Station, relayé par GSMArena. Selon le leaker, le Xiaomi 18 Pro intégrerait deux modules photo distincts, chacun doté d’une résolution de 200 MP. Une configuration qui laisse entrevoir un bond notable en matière de finesse et de restitution des détails.

Pour comparer, les trois capteurs arrière du Xiaomi 17 Pro affichent chacun une résolution de 50 MP. Aujourd’hui, la plupart des smartphones premium se contentent d’un seul capteur 200 MP. C’est le cas du Samsung Galaxy S25 Ultra, déjà reconnu pour la netteté remarquable de ses photos.

Xiaomi irait donc plus loin en doublant la mise, avec l’ambition de renforcer le zoom et la précision globale des images. Car plus de mégapixels apportent davantage d’informations dans chaque photo.

Le recadrage numérique conserve alors plus de netteté, même après un zoom important. À la clé, un rendu proche d’un zoom optique sur certaines focales, avec la promesse de capturer des détails presque invisibles à l’œil nu.

Le zoom devient exploitable

Au-delà du simple chiffre marketing, les deux caméras de 200 MP du Xiaomi 18 Pro ont une vraie utilité technique. Un capteur avec une définition très élevée ne se contente pas de produire de grandes images. Il capture une richesse d’informations bien supérieure à ce qu’on obtient sur un capteur standard.

Chaque photo contient donc une quantité colossale de données colorimétriques et de détails fins que le traitement logiciel peut exploiter. Quand on effectue un recadrage numérique, l’appareil ne devine rien. Il sélectionne une sous‑zone du capteur avec suffisamment de mégapixels pour conserver du détail même après zoom.

Sur un capteur 200 MP, chaque fraction de l’image peut contenir l’équivalent d’une photo entière en résolution standard. C’est pour ça que, même après un gros agrandissement, on évite l’effet de bavure ou de pixellisation qu’on connaît habituellement.

Ce principe s’apparente à ce que font aujourd’hui certains téléphones haut de gamme avec des capteurs très haute résolution. Ces derniers exploitent la richesse de données pour proposer plusieurs niveaux de zoom sans objectif optique dédié. Par exemple, les capteurs Samsung ISOCELL HP2/HP3 de 200 MP capturent tellement d’informations que, même après un recadrage important, les images restent détaillées.

Samsung explique comment ces capteurs 200 MP peuvent maintenir une résolution équivalente à 12,5 MP à des niveaux de zoom numérique (2x et 4x) tout en conservant des détails fins. Cela grâce à un traitement avancé des pixels et aux capacités de calcul des plateformes mobiles modernes.

Une tendance qui pourrait toucher Oppo, Vivo et Honor en 2026

Le plus fascinant, c’est que le Xiaomi 18 Pro ne serait pas le seul à viser ce niveau de photo haut de gamme. D’autres marques chinoises envisageraient elles aussi de passer au double capteur 200 MP.

Les rumeurs citent notamment les futurs modèles premium d’Oppo, Vivo et Honor. Selon Gizmochina, l’Oppo Find X9 Ultra et le Vivo X300 Ultra pourraient eux aussi en bénéficier. Idem pour le Honor Magic 8 Ultra, à en croire le leaker Fixed Focus Digital.

Ces fuites convergent vers une même idée. 2026 pourrait marquer l’arrivée massive des smartphones à double capteur 200 MP. Les marques semblent chercher un nouveau levier pour se différencier. Et on a largement le choix.

Certains prototypes utiliseraient un capteur principal 200 MP associé à un téléobjectif lui aussi en 200 MP. Cette configuration offrirait plusieurs niveaux de zoom. Un zoom optique 3x pourrait coexister avec un zoom par recadrage proche du 5x. Et ce sans multiplier les modules ou dégrader trop vite la qualité.

Doubles caméras et bien plus encore

Outre le double capteur 200 MP évoqué pour le Xiaomi 18 Pro et le 18 Pro Max, les fuites mentionnent également un objectif grand angle 50 MP pour compléter le système photo. Selon Gizmochina, ce module permettrait de capturer des scènes plus larges et d’offrir une polyvalence appréciable selon les conditions de prise de vue.

Côté design, le Xiaomi 18 Pro serait une version compacte avec un écran d’environ 6,3 à 6,4 pouces. La marque agit dans la continuité de ses prédécesseurs, mais avec des lignes plus épurées et un rendu soigné selon les images fuitées.

sources évoquent même la présence d’un écran secondaire au dos, comme sur le 17 Pro. Ce qui faciliterait la composition des photos et la prise de selfies avec l’appareil principal.

L’autonomie ne serait pas en reste. Toujours d’après Gizmochina, certains modèles de la série pourraient embarquer des batteries jusqu’à 7 500 mAh. Cela avec une charge rapide filaire 100 W et une charge sans fil autour de 50 W. Ces chiffres restent à prendre avec précaution, mais ils montrent clairement l’ambition de Xiaomi de ne pas sacrifier l’endurance pour la puissance photo.

Mais avant de rêver à ce smartphone ultime, gardons les pieds sur terre. Toutes ces informations ne sont pour l’instant que des rumeurs, et Xiaomi n’a encore rien confirmé officiellement.

