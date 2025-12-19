Xiaomi 17 Ultra : le smartphone digne d’un appareil photo ?

Alors que l’année 2025 touche à sa fin, le géant chinois Xiaomi ne semble pas encore prêt à tirer le rideau. Si les amateurs de technologie ont déjà les yeux rivés sur les bilans annuels.

La marque Xiaomi s’apprête à frapper un grand coup avec une annonce de dernière minute. C’est l’arrivée imminente du Xiaomi 17 Ultra. Un appareil qui, selon les premiers teasers, promet de repousser les limites de la photographie mobile à un niveau rarement atteint.

Une sortie surprise pour clore l’année 2025

Alors que la série des Xiaomi 17, 17 Pro et 17 Pro Max occupe déjà une partie de l’actualité high-tech. Le modèle ultra se positionne comme le véritable vaisseau amiral. Selon les informations relayées par le leaker Abhishek Yadav, Xiaomi a déjà commencé à diffuser des affiches promotionnelles en Chine. Cela suggère une présentation officielle avant même le passage à 2026.

Cette annonce souligne l’ambition de Xiaomi de ne pas laisser le champ libre à ses concurrents comme Samsung ou Apple. La marque veut montrer que le Xiaomi 17 Ultra n’est pas qu’une simple mise à jour, c’est une vitrine technologique.

L’obsession de la colour science et un partenariat avec Leica

Le cœur de la proposition de ce nouveau modèle réside dans sa collaboration historique avec Leica. Les images promotionnelles mettent l’accent sur le concept de la Colour Science. Xiaomi et Leica travaillent sur un étalonnage colorimétrique de pointe. L’objectif est d’offrir un rendu organique aux clichés. Cela consiste à éviter l’aspect trop numérique ou saturé que l’on retrouve souvent sur les smartphones modernes.

En calibrant finement les couleurs, le Xiaomi 17 Ultra cherche à imiter le caractère unique des boîtiers Leica. Le modèle va débarquer avec des transitions de tons plus douces et une gestion de la lumière plus naturelle. Pour l’utilisateur, cela signifie des photos qui ont du corps et une âme.

Vers une ergonomie de boîtier photo ?

Bien que les spécificités techniques complètes soient encore gardées secrètes. On peut s’attendre à ce que le Xiaomi 17 Ultra hérite des forces de son prédécesseur. On parle notamment d’un Pack Photo Pro optionnel. Celui-ci transforme le smartphone en véritable boîtier avec un déclencheur physique et une poignée ergonomique.

Sous le capot, les rumeurs évoquent des capteurs de plus d’un pouce. Ceux-ci permettent de capturer une quantité de lumière exceptionnelle. Un aspect crucial pour les photos de nuit et le flou d’arrière-plan naturel. Si ces caractéristiques se confirment, le 17 Ultra ne se contentera pas de prendre des photos. Il proposera une véritable expérience de photographe.

Xiaomi 17 Ultra sera bientôt disponible en France ?

Si l’annonce en Chine est prévue pour les jours à venir, les consommateurs européens devront faire preuve de patience. Il est fort probable que le Xiaomi 17 Ultra débarque en France au cours de la première moitié de l’année 2026.

Ce décalage permet à la marque d’ajuster sa communication et de préparer un lancement mondial en grande pompe. Cela se fait souvent autour d’événements majeurs comme le Mobile World Congress (MWC).

Avec le Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi confirme que le segment ultra est désormais synonyme de photographie. En misant tout sur la science des couleurs et son alliance avec Leica. La marque ne cherche plus seulement à vendre un smartphone puissant. Elle veut séduire les passionnés de l’image.

