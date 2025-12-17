Pénurie de RAM : les smartphones de 2026 moins rapides que ceux de 2025 ?

Une crise silencieuse, celle de la pénurie de DRAM, menace de faire chuter les spécifications des téléphones, posant une question inquiétante. Nos futurs smartphones seront-ils techniquement moins performants que leurs prédécesseurs de 2025 ?

Depuis des années, l’industrie du smartphone nous a habitués à une course effrénée à la performance. Plus de cœurs de processeur, des écrans toujours plus lumineux et, surtout, une quantité de mémoire vive (RAM) croissante. Mais cette spirale pourrait connaître un coup d’arrêt brutal en 2026. Voici pourquoi.

L’IA au centre des débats contre les Smartphone

La racine du problème n’est pas un manque de demande pour les téléphones. Ce serait plutôt à cause de l’appétit grandissant pour un autre secteur qui est l’intelligence artificielle. La flambée des prix de la mémoire vive dynamique (DRAM), amorcée fin 2025, est la conséquence directe d’une conjonction de facteurs. D’un côté, les centres de données et les serveurs, piliers de la révolution de l’IA, s’accaparent des stocks massifs de puces mémoire. De l’autre, le cycle de renouvellement des ordinateurs professionnels exerce une pression de plus sur la chaîne d’approvisionnement.

Pris en étau, les fabricants de smartphones voient leurs coûts de fabrication s’envoler. Avec des prix de la DRAM en forte hausse, les marques sont confrontées à un dilemme. Répercuter cette augmentation sur le consommateur, ou rogner sur les composants essentiels pour maintenir des tarifs compétitifs.

Les fabricants doivent faire face à l’évolution du marché en 2026

Les constructeurs se préparent à un régime drastique sur la mémoire pour leurs modèles de 2026. L’objectif est d’éviter une addition trop salée pour l’utilisateur final. Cette cure d’amaigrissement frappera tous les segments, mais c’est l’entrée de gamme qui subirait le recul le plus important. Alors que 6 Go de RAM était en passe de devenir la norme. Ces modèles pourraient revenir à seulement 4 Go de mémoire vive.

La situation est similaire pour les segments supérieurs :

Le milieu de gamme , souvent doté de 8 Go, pourrait fondre à 6 Go .

, souvent doté de 8 Go, pourrait fondre à . Même les modèles phares, qui affichent fièrement 16 Go de RAM, pourraient reculer à 12 Go.

Pour les géants du secteur, comme Samsung, la situation est critique. Des acteurs clés comme Micron ont d’ailleurs clairement indiqué leur intention de privilégier le marché plus juteux des serveurs.

Un véritable coup de massue pour les utilisateurs

La véritable ironie de cette pénurie réside dans son impact direct sur l’expérience utilisateur. Une réduction de la mémoire vive signifie inévitablement un ralentissement des opérations. Pour les consommateurs, cette situation inédite crée une opportunité inattendue. Les modèles de 2025, généreusement dotés en mémoire vive avant la flambée des prix, deviennent de facto d’excellentes affaires. Des utilisateurs pensent conserver leur téléphone actuel ou profiter des offres de fin d’année avant l’application des mesures de restriction.

Certains murmurent même que cette crise pourrait sonner le grand retour du port pour carte microSD. En attendant une stabilisation du marché, l’industrie pourrait être forcée, par la contrainte, d’optimiser ses logiciels pour mieux gérer les ressources. 2026 s’annonce comme une année de transition où la puissance brute ne sera plus le seul indicateur de l’évolution technologique.

