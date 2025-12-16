Intel envisage le rachat de SambaNova pour combler son retard en IA

C’est comme si Intel regarde son rétroviseur et voit AMD et Nvidia prendre de l’avance en IA. Ces derniers qui renforcent leur influence sur les infrastructures utilisées par les grands modèles.

Alors, pour recoller au peloton, le géant américain envisage une manœuvre stratégique autour de SambaNova Systems. Il s’agit d’un spécialiste des puces dédiées à l’intelligence artificielle (IA).

Un potentiel rachat

Selon des informations rapportées par Wired, Intel aurait signé un protocole d’accord avec SambaNova. Le document évoque un projet de rachat encore fragile et modulable. Quoique, il est non contraignant, avec une sortie possible sans pénalité.

Les échanges n’en sont qu’à leurs débuts, selon plusieurs sources proches du dossier. Les phases réglementaires, financières et juridiques pourraient s’étaler sur plusieurs mois. Pour l’instant, ni Intel ni SambaNova n’ont fait aucun commentaire public sur ces discussions potentielles en coulisses.

Mais pourquoi SambaNova Systems ? Eh bien, Intel cherche des relais technologiques crédibles. Et hormis le fait que la société est experte en puces IA, le succès de DeepSeek en 2025 a sûrement attiré l’attention d’Intel.

Voyez-vous, son modèle R1 a impressionné par ses capacités de raisonnement. Les performances affichées rivalisent avec celles des références du marché. Or, les coûts d’exploitation annoncés sont bien inférieurs.

Et le meilleur pour la fin, SambaNova a su tirer parti de cette vague technologique récente. La start-up affirme avoir déployé DeepSeek-R1 671B très rapidement sur son matériel.

Elle évoque 198 jetons par seconde par utilisateur avec seize processeurs. Cette approche remplace des installations lourdes reposant sur de vastes baies de GPU.

Tout savoir sur SambaNova

Fondée en 2017, SambaNova rassemble des chercheurs issus de Stanford et un ancien dirigeant d’Oracle. La société s’est positionnée tôt sur des systèmes orientés inférence. Cette orientation répondait à la domination de Nvidia sur l’entraînement des modèles. Elle a progressivement élargi son catalogue vers des solutions cloud et sur site.

Le parcours financier de la start-up est impressionnant sur le papier. Elle a levé 1,14 milliard de dollars début 2025. Sa valorisation atteignait 5 milliards de dollars lors d’un tour mené par SoftBank en 2021. Des sources évoquent pourtant une vente possible à un montant inférieur aujourd’hui.

Des ajustements internes ont aussi marqué le début d’année. SambaNova a réduit ses effectifs pour adapter sa structure. Cette rationalisation accompagne une phase de repositionnement commercial. Le marché du matériel IA impose des choix rapides et parfois contraignants.

Le dossier présente également une dimension relationnelle notable. Le PDG d’Intel, Lip-Bu Tan, a occupé des fonctions dirigeantes chez SambaNova. Intel bénéficie parallèlement d’un soutien financier important du gouvernement américain. Des discussions évoquent même une prise de participation publique, renforçant l’intérêt pour des acquisitions ciblées.

Quoi qu’il en soit, Intel n’avance pas seul sur ce dossier sensible. D’autres acheteurs potentiels échangent aussi avec SambaNova. Les prochains mois nous diront qui est la rose élue de la société.

