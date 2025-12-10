Nvidia a cartonné en novembre, alors pourquoi son action a reculé ?

La fin novembre n’a pas été tranquille pour Nvidia. Le groupe a annoncé un trimestre florissant, avec des chiffres qui feraient sourire n’importe quel dirigeant. Pourtant, la Bourse a réagi par un repli inattendu.

Son action a reculé. Et je dois avouer que c’est une situation étonnante. Voyez-vous, Nvidia n’a affiché aucun signal de faiblesse ni dans ses ventes ni dans ses marges. Alors, pourquoi cette chute ?

L’explication vient d’ailleurs

Le recul de l’action en novembre découle d’une crainte très simple : la formation d’une bulle autour de l’IA. Cette peur a pris de l’espace au fil du mois, avec Nvidia placé au centre de toutes les discussions.

Les investisseurs ont commencé à douter de la capacité du marché à absorber autant de dépenses liées aux puces IA. Les budgets engagés sont énormes et certains se demandent si les entreprises pourront suivre longtemps.

La situation s’est encore plus aggravée lorsque Google a dévoilé son modèle Gemini 3. Ce lancement a ravi les passionnés d’IA, mais a refroidi les marchés. Le modèle a été entraîné avec les puces maison de Google, et non avec les GPU de Nvidia. Ce choix technique a été interprété comme un pied posé sur l’un des terrains favoris de Nvidia.

Les TPU de Google, pensées pour l’entraînement de ses modèles, coûtent moins cher à produire et à exploiter. Ce point n’a pas échappé aux investisseurs. La comparaison a alors vite tourné vers un débat sur la légitimité du prix élevé des GPU Nvidia..

Gemini 3 a aussi montré que les géants du cloud peuvent créer leurs propres solutions. Cette réalité a fait planer une idée : si Google peut réduire sa dépendance aux GPU Nvidia, pourquoi Amazon ou Microsoft n’en feraient-ils pas autant ?

Autre chose. Des doutes viennent aussi des retours encore limités sur l’impact réel de l’IA dans l’économie. Les investissements sont gigantesques, avec des centaines de milliards engagés dans les centres de données.

Les actionnaires veulent alors voir des preuves tangibles avant de confirmer leurs positions. Car Nvidia dépend de la poursuite de cette croissance pour maintenir sa valorisation actuelle. Le marché attend donc une accélération des usages concrets de l’IA.

Des résultats pourtant record…

Les résultats trimestriels ont montré une dynamique très forte, en effet. Nvidia a enregistré une hausse de ses revenus et de son bénéfice net, tant sur un an que sur un trimestre. Le groupe affiche des marges comparables à celles d’un éditeur de logiciels, un exploit pour un fabricant de puces.

Les commandes n’ont pas marqué de pause. Les entreprises spécialisées dans l’IA continuent d’acheter à un rythme soutenu. Les centres de données intègrent toujours plus de matériel Nvidia pour accélérer leurs modèles.

Le trimestre a aussi mis en avant la capacité de Nvidia à maintenir une cadence soutenue. Le groupe répond à la demande sans ralentissement notoire. L’écosystème autour de ses GPU s’étend dans les services cloud et les infrastructures d’entraînement.

Pour autant, ces performances n’ont pas dissipé la tension perceptible sur le marché. Le contraste entre la réalité des chiffres et les inquiétudes extérieures a dominé les discussions.

Et maintenant, Nvidia est-il toujours attractif ?

Les analystes rappellent régulièrement les succès passés de Nvidia. Un investissement précoce dans l’entreprise a déjà généré des gains impressionnants. Les performances historiques la positionnent toujours comme un acteur apprécié par les investisseurs.

Le groupe figure parmi les favoris dans plusieurs sélections financières. Cependant, il n’est plus le seul candidat prometteur du moment. Ce qui pousse les investisseurs à diversifier leurs paris sur l’IA.

La confiance envers Nvidia s’appuie alors sur sa capacité à dépasser les attentes dans ses résultats. Les revenus récurrents liés à l’infrastructure IA renforcent cette vision. Les analystes s’appuient sur cet historique pour maintenir leur intérêt. Les marchés observent attentivement les prochains trimestres.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.