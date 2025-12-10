La première AGI ? Cette startup japonaise affirme avoir créé une IA digne d’un humain

Une startup de Tokyo affirme avoir franchi la frontière que toute la tech redoute de nommer à voix haute : l’AGI. Integral AI assure avoir créé une intelligence capable d’apprendre comme un humain, sans données, sans supervision et sans limites préprogrammées. Une annonce vertigineuse… mais qui repose, pour l’instant, sur la seule parole de ses auteurs.

L’annonce vient de Tokyo et non de San Francisco, mais elle a la même ambition tonitruante que les manifestes de la Silicon Valley : Integral AI affirme avoir mis au point une intelligence artificielle capable d’apprendre comme un humain.

À la tête du projet, Jad Tarifi, vétéran de Google, qui décrit son modèle comme la toute première forme d’AGI fonctionnelle. L’entreprise assure avoir conçu un système qui ne dépend plus de datasets préexistants, ni d’instructions humaines pour s’approprier de nouvelles tâches.

Une promesse rare, presque mythologique dans le milieu : une machine qui se développe seule, observe son environnement et construit ses compétences comme un enfant qui explore un terrain de jeu.

Leur définition maison de l’AGI : trois critères taillés sur mesure

This week Integral AI (@integralai) unveiled the world's first AGI-capable model: a breakthrough enabling agents to autonomously learn new skills safely, efficiently, and reliably. A foundation for embodied superintelligence. pic.twitter.com/giD4McOp3L — Jad Tarifi (@jad_tarifi) December 10, 2025

Integral AI sait parfaitement que le mot AGI attire tous les fantasmes et toutes les disputes. Pour éviter que son annonce soit dissoute dans les querelles de définition, l’entreprise a décidé d’établir son propre triptyque.

Une AGI, selon eux, doit apprendre de manière autonome, maîtriser ses compétences sans comportements chaotiques et opérer avec une dépense énergétique similaire à celle d’un humain qui apprend la même chose.

Cette définition a l’avantage de donner un cadre clair, mais elle en dit autant sur la technologie que sur la stratégie : en fixant soi-même les règles du match, on crée les conditions pour s’en proclamer vainqueur.

L’histoire de la « quantum supremacy » en est l’illustration la plus connue, quand des géants de la tech avaient revendiqué un exploit… immédiatement contesté parce que personne n’était d’accord sur les critères.

Des robots qui apprendraient seuls : ce que la startup dit avoir démontré

Pour appuyer son annonce, Integral AI évoque des expériences robotiques menées sans supervision humaine. Les machines auraient découvert et intégré des compétences nouvelles par leurs propres moyens.

L’entreprise va même jusqu’à décrire une architecture inspirée du néocortex, comme si elle avait tenté de reproduire la stratification cognitive humaine dans un modèle computationnel.

Le récit est séduisant, presque cinématographique, mais il souffre d’un manque d’oxygène : aucune publication scientifique, aucune démonstration publique, aucune méthodologie partagée.

Des robots qui apprennent seuls, c’est fort. Des robots qui apprennent seuls et dont aucun laboratoire indépendant n’a pu vérifier le comportement, c’est une promesse à suspendre au-dessus du doute.

Entre ambition scientifique et storytelling stratégique

Derrière l’annonce, il y a une mise en scène millimétrée. Tarifi raconte avoir quitté Google pour libérer la recherche qu’il voulait mener, comme un ingénieur revenu d’un géant devenu trop prudent.

Le choix du Japon comme terre d’implantation n’est pas non plus anodin. Le pays est l’un des centres névralgiques de la robotique mondiale, et installer l’AGI dans ce contexte revient à ancrer l’histoire dans un imaginaire d’ingénierie incarnée, presque tangible.

Integral AI joue une carte différente de celle de la Silicon Valley : moins de techno-messianisme, plus de robotique appliquée. Un récit qui fonctionne bien auprès du public, mais qui ne doit pas masquer l’absence d’éléments techniques partagés.

Les questions qui fâchent : absence de paper, benchmarks, vidéos

Aucune avancée majeure en IA au cours des dix dernières années n’a échappé à l’examen des pairs. Ici, rien.

Pas de prépublication, pas de benchmarks, pas de protocole reproductible, pas même une vidéo d’un robot découvrant une compétence sans intervention humaine. Tout repose sur un communiqué et quelques déclarations ambitieuses.

La prudence n’a rien d’un réflexe pessimiste : elle est la seule posture possible tant que la promesse reste entièrement un récit.

L’industrie de l’IA a déjà connu plusieurs épisodes où une annonce trop belle masquait des résultats plus modestes que prévu. Et l’AGI, qu’on considère le concept sérieux ou non, reste un sujet qui exige une rigueur absolue.

Ce que signifierait réellement une AGI capable d’apprendre comme un humain

We’re introducing the world’s first AGI-capable model — learning new skills safely, efficiently, and autonomously in the real world.

A scalable foundation for self-improving general intelligence, moving us toward embodied superintelligence.

Learn more: https://t.co/HaDHWBz66N — Integral AI (@integralai) December 10, 2025

Si la technologie d’Integral AI s’avérait réelle, elle bouleverserait immédiatement trois champs : la robotique, l’automatisation et la recherche cognitive.

Une machine capable d’apprendre sans données, sans intervention et sans explosions comportementales ouvrirait un nouvel espace où les robots ne seraient plus de simples exécutants mais des explorateurs adaptatifs.

Cela transformerait les usines, les laboratoires, la médecine, la logistique, et même la manière dont on conçoit les systèmes éducatifs artificiels.

Une telle capacité déclencherait également des débats massifs sur le contrôle, la réglementation et la coexistence avec des intelligences non humaines capables d’apprendre en continu.

Alors, vraie percée ou mirage bien emballé ?

À ce stade, Integral AI propose une vision ambitieuse, peut-être visionnaire, mais encore intouchable. L’annonce attire l’attention, interroge et stimule l’imagination, mais tout repose sur une preuve qui n’a pas encore été montrée.

Il faudra plus qu’un communiqué pour convaincre une communauté scientifique habituée à disséquer chaque détail. Si l’AGI existe quelque part dans un laboratoire tokyoïte, le monde attend toujours de la voir respirer.

Et si ce n’est pas encore le cas, cette histoire rappelle surtout que la course à l’intelligence artificielle ne se joue plus seulement entre San Francisco et Londres : le Japon revendique désormais sa place dans la bataille, avec ou sans la première véritable AGI.

Et vous, qu’en pensez-vous ? L’annonce de Integral AI est-elle réelle ? Ou bien s’agit-il d’un coup de bluff ? Partagez votre avis en commentaire !

