Fini les nudes au milieu de vos photos de vacances : Samsung a la solution

Samsung prépare une petite nouveauté qui, je parie, va vous intéresser. Elle est pensée pour éviter qu’une photo privée s’invite au beau milieu de vos clichés de vacances. Et que quelqu’un tombe dessus.

La fonctionnalité est encore en phase de test. Elle est intégrée à One UI 8.5. Mais l’idée consiste à cacher les images sensibles dans un coin secret directement intégré à l’application.

Samsung vous évite la panique !

Pour ce faire, vous n’avez qu’à glisser les photos sensibles dans l’album privé. Et en plus, inutile de jongler entre la Galerie et un espace isolé, tout se fait désormais au même endroit. Dans la Galerie. Ce qui est plutôt discret et plus pratique que l’espace isolé existant. Enfin, dans un sens, oui.

Voyez-vous, le Dossier Sécurisé constitue aujourd’hui l’unique refuge pour les photos sensibles sur un Galaxy. Il fonctionne comme un conteneur verrouillé, totalement séparé de l’ensemble du système. Cette méthode coupe toutefois l’usage naturel de la Galerie. D’où l’avantage de ce nouvel outil.

C’est le média SamMobile qui l’a repéré dans la version bêta de One UI 8.5. Les photos placées dans cet album quittent les références du système pour les autres services installés. Aucune application ne peut donc afficher ou indexer ces fichiers.

Ce retrait empêche les partages accidentels via une messagerie ou un réseau social. La fonction agit comme une barrière logique au sein du téléphone. Notez cependant que le développement est encore en cours, et que plusieurs ajustements techniques sont encore nécessaires.

Les tests montrent d’ailleurs une gestion interne encore limitée. Les utilisateurs ne peuvent, par exemple, pas réorganiser l’ordre des clichés ou les trier comme ils le souhaitent. Pas si pratique que ça en l’air donc. Du moins, pour le moment, car Samsung semble travailler sur ces détails avant un déploiement plus large.

