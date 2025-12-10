L’AGI restera un rêve tant que ce problème n’est pas résolu, selon les experts IA

L’IA progresse à vitesse folle mais pas forcément dans la bonne direction. À NeurIPS 2025, les experts tirent un constat. Tant qu’on ne règle pas un problème de fond, l’AGI restera un mirage, même avec des GPU en pagaille et des datasets à s’en tordre.

🔥 Nous recommandons Gemini Gemini transforme la manière dont vous interagissez avec l’IA, en combinant texte, images, audio et vidéo pour offrir des réponses et solutions multimodales. Que ce soit pour la rédaction, la programmation, ou l’analyse de données, Gemini fournit des outils puissants pour optimiser votre productivité. Disponible dans plusieurs produits Google comme Gmail, Google Docs, et Google Workspace, Gemini facilite la collaboration et l’efficacité au sein des équipes, quelle que soit leur taille. J'en profite

Depuis quelques années, l’IA envahit tout. Dans nos applications, nos voitures, nos conversations, nos jobs et même nos fantasmes. On parle d’IA comme d’une évidence ou d’un futur proche. Parfois même d’un tournant historique.

Pourtant, malgré les démonstrations spectaculaires et les promesses, la route vers l’AGI n’est pas qu’une question de puissance ou de données. Les spécialistes le répètent depuis un moment, mais cette fois, l’avertissement ne laisse plus place au doute. Un problème structurel empêche encore l’IA d’atteindre l’AGI.

Un problème structurel qui freine l’AGI

Le problème qui freine l’AGI est la limite d’échelle. On peut entraîner des modèles de plus en plus énormes. Il est aussi possible de nourrir des volumes de données délirants et de brûler des mégawatts. Pourtant, le gain ne suit plus. Le souci n’est plus la puissance. Il est la structure même de ces systèmes.

C’est comme vouloir monter un gratte-ciel sur du sable. C’est spectaculaire, mais pas fiable. Même les meilleurs modèles du moment, dont Gemini 3, restent limités par leur architecture. Beaucoup admettent qu’elle ne peut pas, en l’état, mener à l’AGI. La contrainte, c’est qu’on fabrique des machines à reconnaître des motifs, pas à comprendre un monde.

Un chatbot peut vous sortir un haïku quand vous faites tomber une assiette. Mais il ne saura jamais pourquoi elle casse. Et ça, c’est un problème majeur quand on parle d’AGI.

Des pistes prometteuses, mais pas de solution miracle

Là-dessus, les chercheurs ne restent pas muets. Ils évoquent des architectures neurosymboliques. Mais aussi des modèles du monde et des systèmes capables d’intégrer de la causalité. Bref des briques qui s’approchent davantage du fonctionnement humain.

Attention toutefois, il ne s’agit pas de rendre les IA plus sympathiques ou plus littéraires. Il s’agit de régler un problème bien plus sérieux. Celui de garantir qu’un jour, une IA puisse agir sans produire des erreurs inacceptables. Sans ça, l’AGI restera un slogan plus qu’une réalité.

NeurIPS 2025 marquera peut-être les esprits non pas pour ce qu’elle a présenté. Pourtant, pour ce qu’elle a admis, le secteur a atteint un point où plus, ce n’est plus mieux. Tant que le problème de fond ne sera pas repensé, l’AGI ne sortira pas du royaume des promesses.

On continue d’utiliser des systèmes impressionnants, utiles et parfois bluffants. Toutefois, souvenons-nous, paraître intelligent n’a jamais signifié être intelligent. Et c’est justement ce verrou qu’il faudra lever si l’AGI veut un jour devenir autre chose qu’un horizon.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.