Laisser l’IA éduquer vos enfants ? Mauvaise idée selon les scientifiques

Avec les bébés ultra-équipés et les gadgets toujours plus « intelligents », la tentation est grande de laisser la technologie nous guider. Mais peut-on vraiment déléguer une part de l’éducation des enfants aux IA ? Les scientifiques sont loin d’être convaincus.

Entre la fatigue, les nuits hachées et les tonnes de décisions à prendre, les jeunes parents s’appuient de plus en plus sur la technologie pour souffler un peu. Le marché promet du réconfort à coups d’applications et d’algorithmes. Pourtant, jusqu’où laisser l’IA intervenir dans la vie des enfants ? Les chercheurs rappellent que si ces outils peuvent aider, ils ne remplaceront jamais le rôle humain au cœur des premiers mois.

L’IA s’invite dans l’éducation des enfants

Environ 250 bébés naissent chaque minute dans le monde. Et beaucoup repartent à la maison avec des parents qui découvrent pour la première fois que le sommeil devient une quête épique, l’alimentation un défi permanent et la sécurité une obsession. Ce n’est donc pas étonnant que la technologie soit devenue une béquille réconfortante.

Aujourd’hui, l’arsenal des jeunes parents ressemble à un mini-laboratoire. Chauffe-biberons, stérilisateurs, moniteurs, capteurs de fréquence cardiaque, jouets connectés… souvent vendus à prix d’or. Mais lesquels de ces gadgets sont vraiment utiles ? Et surtout, jusqu’où laisser l’IA et les appareils « intelligents » s’immiscer dans l’éducation de nos enfants ?

Les frustrations, elles, sont bien réelles. Certains appareils sont si mal traduits qu’ils en deviennent inutilisables. D’autres affichent une vidéo digne d’une webcam des années 2000. Sans parler des piles à remplacer à 3 h du matin ou des fonctionnalités essentielles verrouillées derrière des abonnements.

Par conséquent, les parents apprennent à examiner la garantie, le service client, la sécurité et même l’alimentation de l’appareil. Beaucoup de produits cessent de fonctionner pendant la charge. Et cela oblige à trouver un plan B avec un bébé impatient dans les bras.

Le design compte autant que les performances. Le montage simple, le nettoyage rapide, les pièces remplaçables, la compatibilité avec les smartphones des grands-parents… Et surtout, l’adéquation avec les besoins réels du bébé. Car un outil parfait pour un nourrisson peut être catastrophique pour un autre.

Les chercheurs préviennent que l’IA peut aider, mais pas éduquer

Par ailleurs, les scientifiques ont testé certaines solutions. Par exemple, ils ont étudié le Owlet Smart Sock en 2017 auprès de plus de 47 000 nouveau-nés. Ainsi, 94 % des parents ont constaté un meilleur sommeil.

Plus récemment, un berceau intelligent à commande vocale a été conçu pour les parents ayant une mobilité réduite. En 2023, une étude japonaise a montré que les appareils connectés pouvaient réduire l’anxiété maternelle. En 2024, des chercheurs ont observé que l’usage d’outils IA rendait les parents plus impliqués. À condition que ces produits soient faciles à utiliser et adaptés culturellement.

Mais les scientifiques préviennent toutefois que « laisser l’IA éduquer un enfant n’est pas une option ». La Dre Helen Ball insiste que les premiers mois, un nourrisson a surtout besoin de contact, de proximité et d’attention directe. Elle rappelle également que les dispositifs technologiques ne doivent jamais remplacer la présence humaine. Et certains gadgets IA, comme les surfaces vibrantes, peuvent même perturber l’enfant.

L’IA peut donc soutenir, mais pas remplacer. C’est aussi la philosophie de Sarah Ostadabbas, dont l’équipe a développé AiWover, une plateforme capable de détecter les dangers ou de suivre le développement à partir d’une simple caméra. L’idée, c’est d’aider les parents, pas se substituer à eux.

Personnellement, je pense que même si notre monde d’aujourd’hui est saturé de capteurs et d’assistants intelligents, la meilleure technologie pour un bébé, c’est un parent attentif, présent et rassurant.

