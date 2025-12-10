Anthropic et Accenture : l’IA enfin opérationnelle pour les sociétés

Anthropic et Accenture viennent de signer un partenariat qui promet de rapprocher l’intelligence artificielle (IA) du concret pour les entreprises. Ensemble, elles veulent transformer les investissements IA souvent jugés trop coûteux en bénéfices tangibles.

Le deal, d’une durée de trois ans, met Accenture parmi les plus importants clients entreprises d’Anthropic. Le partenaire de conseil prévoit de former environ 30 000 de ses employés à Claude.

Claude, pour ceux qui ne sont pas au courant, est le modèle d’IA phare d’Anthropic. Cette initiative intervient alors que la startup se frotte à OpenAI dans la course aux marchés professionnels.

Claude et la rentabilité en entreprise

Anthropic revendique aujourd’hui 40 % du marché de l’IA en entreprise, contre 27 % pour OpenAI selon Menlo Ventures. Cette statistique montre que Claude attire massivement les sociétés en quête de solutions concrètes.

Microsoft, par exemple, a intégré Claude dans sa suite Copilot. En voilà donc une preuve supplémentaire de sa demande croissante. Et puis, selon les tests de Vals AI, l’IA est en tête pour des tâches financières, juridiques et de programmation. Ce qui renforce la crédibilité de l’IA face aux sceptiques du monde professionnel.

Et le but d’Accenture est de transformer cette popularité en retour sur investissement tangible pour ses clients. De démontrer que Claude peut générer des résultats palpables.

Voyez-vous, pour certains directeurs des systèmes d’information, la question , c’est la rentabilité. Beaucoup ont hésité à investir dans des outils IA jusqu’à présent. D’où, ce partenariat.

Et ensemble, Anthropic et Accenture veulent nous faire comprendre une chose. Qu’il ne faut pas seulement créer des agents. Il faut produire un retour concret. Manish Sharma d’Accenture explique que l’IA doit se traduire en valeur réelle pour les boîtes.

Les résultats financiers et opérationnels deviennent alors des indicateurs clés. Les services financiers, la santé, les sciences de la vie et le secteur public seront les premiers ciblés.

Ces secteurs réglementés exigent rigueur et efficacité dans l’utilisation de l’IA. L’expérience combinée des deux sociétés devrait faciliter l’intégration des solutions.

Accenture va déployer Claude efficacement chez les clients

Accenture prévoit de former 30 000 collaborateurs à Claude, un effort colossal pour renforcer ses capacités internes. Ces employés travailleront aux côtés des clients pour montrer l’IA en action. Le but est de créer une compétence opérationnelle immédiate.

Les “ingénieurs déployés en réinvention” d’Accenture seront intégrés directement chez les clients. Leur rôle est de rendre l’IA utilisable rapidement. Anthropic fournit en complément des spécialistes de l’IA appliquée.

Ce tandem permet d’aligner expertise technique et déploiement à grande échelle. L’objectif est d’éviter que les entreprises se retrouvent avec un logiciel IA inutilisé. La formation pratique devient ainsi un pilier du partenariat.

Paul Smith, d’Anthropic, souligne l’importance d’un accompagnement combiné. Un ou deux spécialistes IA peuvent travailler avec des dizaines d’ingénieurs d’Accenture. Ce qui assure un suivi proche des besoins clients.

Et non. La méthodologie ne se limite pas à Claude seul. Les solutions sont adaptées aux défis spécifiques de chaque client. Les équipes sont donc flexibles et modulables selon le projet.

Accenture et Anthropic visent à relier IA et création de valeur réelle. Il ne s’agit pas de vendre des promesses mais des résultats mesurables. Le groupe Accenture Anthropic Business Group sera dédié à cette mission.

L’offre inclura des outils pour que les DSI évaluent et intègrent l’IA efficacement. Chaque projet sera suivi pour identifier les gains financiers et opérationnels. L’accompagnement vise à sécuriser la transition vers l’IA pour les marques.

Les consultants accompagnent les clients dans des environnements complexes et réglementés. Les secteurs ciblés exigent précision et conformité. L’IA devient ainsi un outil stratégique au lieu d’une simple expérimentation.

Les deux sociétés souhaitent montrer que l’IA peut fonctionner au quotidien. L’accent est mis sur l’applicabilité concrète des solutions. Cela permet de justifier les investissements auprès des dirigeants.

Anthropic et Accenture restent en concurrence avec d’autres partenaires de conseil. Deloitte, Cognizant, OpenAI ou Cohere travaillent aussi sur ces créneaux. Mais ce partenariat met l’accent sur la complémentarité des forces des deux entreprises.

