Confluent rejoint IBM dans un rachat massif de 11 milliards

IBM annonce le rachat de Confluent, spécialiste des flux de données en temps réel, pour 11 milliards de dollars. Cette acquisition vise à renforcer ses offres de données et d’intelligence artificielle.

Le géant informatique a accepté de payer 31 dollars par action pour Confluent, soit une prime d’environ 33 % sur le dernier cours. L’annonce a propulsé l’action Confluent de plus de 25 %, tandis qu’IBM a légèrement reculé.

Bref, les deux groupes ont signé un accord définitif pour entamer la procédure réglementaire jusqu’à la finalisation prévue en 2026.

Mais pourquoi Confluent attire autant IBM ?

Confluent est basé à Mountain View en Californie, au cœur d’un écosystème tourné vers la donnée. Sa plateforme open source attire les entreprises cherchant à exploiter des informations continues.

Et IBM y voit un potentiel pour moderniser son image dans le traitement de données à grande échelle. Arvind Krishna affirme d’ailleurs que cette intégration simplifiera le déploiement de solutions IA dans divers secteurs.

Confluent propose aussi une technologie qui traite les données en continu pour alimenter les applications IA. Cette approche repose sur Apache Kafka, utilisé pour transporter et organiser les informations entre des systèmes multiples.

IBM souhaite intégrer cette compétence à WatsonX pour améliorer la circulation des données dans les environnements hybrides. Le groupe présente cette acquisition comme un moyen d’accélérer l’adoption de l’IA générative et agentique dans les entreprises.

Et puis, Confluent a connu une forte expansion avec un marché estimé à 100 milliards cette année. L’entreprise s’appuie sur une base de 6 500 clients, dont une majorité d’acteurs du Fortune 500.

Ce réseau inclut des collaborations avec Anthropic, AWS, Google, Microsoft ou encore Snowflake. Ce serait pour IBM, un levier commercial pour renforcer ses activités logicielles.

Apache Kafka, le trésor que Big Blue s’offre

Confluent exploite Apache Kafka pour connecter et gouverner les données entre des dizaines d’applications. Cette technologie facilite la synchronisation des événements en temps réel dans de grands environnements.

IBM veut alors s’appuyer sur Kafka pour renforcer son catalogue Data et Automation. Ce choix vise à rendre plus stable la communication entre API, modèles IA et services cloud.

Quoi qu’il en soit, le rachat s’inscrit dans la continuité des récentes opérations réalisées par IBM dans le secteur du cloud et des logiciels. Après HashiCorp et Red Hat, Big Blue poursuit une stratégie centrée sur la donnée.

Centerview Partners conseille IBM, tandis que Morgan Stanley accompagne Confluent dans cette transaction. L’opération sera financée par la trésorerie existante.

IBM prévoit un impact positif sur l’EBITDA ajusté dès la première année complète. Le groupe anticipe également un apport en flux de trésorerie libre dès la deuxième année après la finalisation.

