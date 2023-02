Pour quelles raisons adopter le cloud computing ?

Les avantages de l’utilisation du cloud computing sont significatifs, raison pour laquelle beaucoup d’entreprises prévoient de migrer leurs applications vers ce secteur technologique. Néanmoins, il existe également celles qui sont plus réticentes à s’engager dans ce processus de transition en raison de la présence d’obstacles à surmonter. Pour affermir votre position, soyez au courant de tous les risques et les bénéfices liés à l’adoption de l’infonuagique.

Selon une étude menée par Harvey Nash en 2021, près de neuf entreprises sur dix utilisent des services basés sur le cloud computing. La moitié des dirigeants interrogés ont avoué vouloir migrer plus de 50 % de leurs applications vers cette « informatique dans les nuages » l’année suivante. Une chose est sûre : l’adoption de cette solution ne cesse de se généraliser progressivement.

Les avantages de l’utilisation du cloud computing

À titre d’information, les revenus du marché du cloud computing en France ont atteint les sept milliards d’euros en 2021. Il s’agit d’un chiffre assez impressionnant compte tenu de tous les avantages procurés par ce secteur technologique. Pour faire simple, l’informatique dans les nuages permet :

l’optimisation du travail collaboratif : simplification du partage d’idées et de fichiers, accès illimité aux données, mises à jour des modifications en temps réel, etc. ;

la réduction des coûts : plus besoin d’investir dans des matériels informatiques ou des logiciels coûteux ni de renouveler les équipements ;

la protection renforcée des données : les éventuelles défaillances au niveau des matériels ne compromettent plus la sécurité du Big Data.

En quelques mots, l’utilisation du cloud computing contribue à l’amélioration de la performance opérationnelle et financière des entreprises. Elle leur offre également une plus grande flexibilité en matière de gestion, de planification et de coordination des tâches. Elle est en mesure d’assurer leur pérennité. Il suffit aux dirigeants de prendre les meilleures décisions et de surmonter judicieusement les obstacles rencontrés.

Les points de différence entre cloud privé, public et hybride

Afin de migrer leurs applications vers le cloud, les entreprises ont le choix entre trois principaux types d’environnements numériques. D’abord, elles peuvent opter pour le cloud public dont l’infrastructure et les ressources sont mutualisées entre plusieurs organisations. Cette solution est idéale pour ceux qui veulent garder le contrôle total de leurs coûts d’exploitation. Elle est également adaptée à celles qui préfèrent bénéficier de la facilité d’utilisation.

Le cloud privé, lui, se caractérise par un paramétrage davantage personnalisé. Il est également meilleur en matière de sécurité des données et de conformité aux normes. Cependant, il est aussi connu pour son coût généralement plus élevé. Les entreprises qui souhaitent profiter des avantages des deux mondes décident, ainsi, de choisir le cloud hybride. Cette alternative leur permet de mieux répartir les risques et les charges liés à cette transition technologique. N’oubliez pas qu’il existe différentes techniques permettant de surmonter les obstacles du cloud hybride et de construire votre cloud à votre façon.

Les principaux défis à l’adoption du cloud computing

Nombreux sont les défis à relever dans l’adoption du cloud computing. Il faut notamment réduire au maximum les coûts et la complexité des environnements numériques privilégiés. Il est également essentiel d’optimiser la performance et l’efficacité de toutes les applications informatisées. Aussi, les entreprises doivent continuellement penser au niveau de sécurité de leurs données vis-à-vis des menaces liées au cyberespionnage. Pour découvrir toutes les techniques pour surmonter ces obstacles du cloud hybride, n’hésitez pas à consulter ce livre blanc.