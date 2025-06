IA agentique : levier décisif pour transformer les entreprises

L’adoption des agents IA connaît une forte croissance. 60% des dirigeants investissent dans des solutions d’automatisation agentique. Un changement de taille qui devrait transformer la gestion des processus dans les entreprises.

Un potentiel transformateur dans plusieurs secteurs

Les agents IA, spécialement conçus pour l’automatisation des processus, sont perçus comme un moteur de transformation pour de nombreux secteurs d’activité. Près de la moitié des entreprises intègrent déjà ces technologies dans leur service client, et de nombreuses autres prévoient de les déployer dans des fonctions stratégiques comme les finances ou la conformité. La capacité de ces agents à améliorer l’efficacité opérationnelle constitue un argument de poids pour les dirigeants. Elle permet aussi de libérer les équipes humaines des tâches répétitives. Leur adoption croissante montre l’importance d’une automatisation intelligente, capable de s’adapter aux besoins spécifiques des entreprises.

Surmonter les défis pour une adoption à grande échelle

Malgré un enthousiasme global, les entreprises font face à des défis de taille, notamment en matière de sécurité des données et d’intégration dans des systèmes existants. Ces obstacles ralentissent parfois la pleine adoption de l’automatisation agentique. Toutefois, des solutions comme celles d’Automation Anywhere répondent à ces préoccupations. Elles garantissent une sécurité maximale et une mise en œuvre simplifiée. Une fois ces barrières levées, les entreprises pourront accélérer leur transition vers des processus plus autonomes. Elles obtiendront ainsi des résultats mesurables à long terme.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

