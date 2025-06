Gadget IA révolutionnaire : OpenAI et Jony Ive accusés de vol

La fusion explosive entre Jony Ive, légende du design chez Apple, et OpenAI ne se déroule pas tout à fait comme prévu. Accusés de s’être un peu trop inspirés d’une autre startup, ils se retrouvent aujourd’hui empêtrés dans un litige inattendu.

OpenAI a beau rêver de réinventer les objets connectés avec l’aide de Jony Ive, son ambition prend une autre tournure. Leur projet commun, baptisé « io », est désormais dans le viseur d’une autre startup baptisée… « iyO ».

Tout a commencé avec une discrète disparition des traces du partenariat. D’abord, la vidéo d’annonce du rachat de la société « io » par OpenAI. Ensuite, le billet de blog détaillant la nouvelle collaboration avec Jony Ive.

Après quelque temps, les internautes ont remarqué que tout a été supprimé du site officiel. Alors, le 23 juin, OpenAI a fini par confirmer qu’une plainte a bien été déposée, l’obligeant à retirer temporairement les contenus relatifs au partenariat.

This page is temporarily down due to a court order following a trademark complaint from iyO about our use of the name “io.” We don’t agree with the complaint and are reviewing our options.https://t.co/suwMRPTHqB