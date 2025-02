L’iPhone de l’IA par OpenAI et Jony Ive : le projet se concrétise !

OpenAI pourrait bientôt passer de l’IA au secteur du matériel en collaborant avec des figures emblématiques du design tech. Explications.

Aucune annonce officielle n’a encore été faite. Cependant Sam Altman, PDG d’OpenAI, a récemment évoqué dans un entretien avec Nikkei Asia son désir de travailler avec Jony Ive.

C’est l’ancien chef du design d’Apple, célèbre pour avoir façonné certains des produits les plus iconiques de l’industrie. « Nous espérons le faire en partenariat avec Jony Ive », a-t-il déclaré.

Une alliance explosive

Altman estime qu’une telle collaboration pourrait aboutir à un appareil d’IA révolutionnaire. Potentiellement aussi marquant que l’introduction de l’iPhone en 2007. Bien qu’il n’ait pas donné plus de précisions, plusieurs indices laissent penser qu’OpenAI explore déjà cette voie.

Des dépôts récents auprès de l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) associent la marque OpenAI à divers objets connectés selon TechCrunch. Des écouteurs, des lunettes intelligentes, des montres, des bijoux high-tech et des casques de réalité virtuelle et augmentée dédiés à l’interaction et à la formation assistées par l’IA,.

Par ailleurs, The Information révèle qu’OpenAI a récemment recruté Caitlin Kalinowski, ancienne responsable des lunettes AR chez Meta, pour diriger une équipe spécialisée en robotique. Apparemment, l’entreprise teste déjà des robots humanoïdes, renforçant ainsi l’idée qu’elle ambitionne d’étendre l’IA au-delà des logiciels.

Quel genre de matériel est envisagé ?

Depuis 2023, les rumeurs persistent autour d’un éventuel smartphone développé par OpenAI en partenariat avec Jony Ive. D’après Windows Central, ce téléphone misera sur une interface vocale avancée et une expérience utilisateur plus intuitive et naturelle.

Jony Ive a lui-même confirmé au New York Times qu’il travaillait avec OpenAI sur un projet destiné à concurrencer Apple et Samsung. Il a précisé que cette initiative suscitait un fort intérêt parmi les investisseurs.

Certains sont prêts à injecter plus d’un milliard de dollars, d’ailleurs. Selon Ive, cet appareil utiliserait l’IA pour offrir une interaction plus fluide et moins intrusive socialement que l’iPhone.

L’investissement récent de SoftBank dans OpenAI pourrait également jouer un rôle stratégique. BGR souligne que Masayoshi Son, le PDG, avait négocié l’exclusivité de l’iPhone au Japon lors de son lancement.

Aujourd’hui, avec un partenariat financier entre OpenAI et SoftBank déjà en place, les pièces du puzzle semblent peu à peu s’assembler.

Alors, pensez-vous que l’iPhone de l’IA sera le prochain gadget que tout le monde s’arrachera ? Ce dont j’en sûre en tout cas c’est que cette collaboration risque de secouer l’industrie.

