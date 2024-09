ChatGPT Phone : le créateur de l’iPhone prépare un mystérieux hardware OpenAI !

Le célèbre designer de l’iPhone, Jony Ive, confirme travailler avec OpenAI sur un mystérieux appareil mobile. Mais de quoi pourrait-il bien s’agir ? On fait le point sur les différentes hypothèses !

La rumeur circule depuis plusieurs mois, mais il ne s’agissait jusqu’à présent que de bruits de couloir. C’est désormais confirmé : Jony Ive, le designer original de l’iPhone, travaille sur un appareil mobile avec OpenAI !

Ce concepteur de légende a beaucoup contribué au succès d’Apple. Arrivé dans l’entreprise en 1992, il a notamment conçu le design de l’iMac, de l’iPod, de l’iPhone, de l’iPad, du MacBook Air, de l’Apple Watch et même de l’Apple Park servant de siège à la firme californienne.

Son style se caractérise par des lignes épurées, une simplicité fonctionnelle et une attention extrême portée aux détails.

Depuis son départ d’Apple en 2019, il se montre habituellement peu bavard sur les projets de sa nouvelle agence LoveFrom.

Toutefois, lors d’une longue interview réalisée en deux jours pour le New York Times, Jony Ive a admis pour la première fois l’existence du projet. Il n’a toutefois pas donné beaucoup de détails…

C’est à la même période, l’an dernier, que les premiers échos sur cette collaboration ont commencé à résonner. Sam Altman et Jony Ive ont entamé des discussions sur la création d’un hardware entièrement dédié à l’IA.

À l’époque, des sources anonymes ont également précisé que le CEO de SoftBank, Masayoshi Son, était aussi impliqué dans ce projet embryonnaire.

Après plusieurs dîners en tête à tête, le duo s’est mis d’accord pour créer un produit en laissant LoveFrom diriger le processus de design.

Outre Jony Ive, plusieurs de ses plus fidèles collaborateurs chez Apple vont également participer à l’aventure. Il a recruté environ 10 employés, dont Tang Tan qui a supervisé le développement de l’iPhone et Evans Hankey qui lui a succédé comme designer en chef d’Apple.

On apprend également que des fonds ont déjà été levés en privé pour financer ce produit et sa marque. D’ici la fin 2024, plus d’un milliard de dollars pourraient être rassemblés de la part des géants de la tech.

Pin’s IA, lunettes AR, bague connectée ?

Alors, que nous préparent le roi des designers et le géant de l’IA ? De toute évidence, connaissant Ive, on peut s’attendre à ce qu’il s’agisse d’un appareil adressé au grand public.

C’est également ce que suggère le New York Times, révélant que Ive et Altman ont réfléchi à ce que l’IA peut apporter aux messageries, à l’intelligence visuelle, ou à la compréhension des requêtes complexes des utilisateurs.

Leur idée principale est de créer « un produit utilisant l’IA pour créer une expérience informatique moins socialement perturbante que l’iPhone ». La source n’en dit pas plus…

Néanmoins, cette description suffit à déduire qu’il s’agira probablement d’un gadget IA dans la lignée du Humane AI Pin, du Plaud NotePin ou du Rabbit R1.

Ces appareils exploitent la capacité de l’IA à recevoir des commandes vocales ou visuelles pour proposer un format plus compact que les smartphones, n’ayant pas besoin d’un écran tactile pour l’interaction.

Toutefois, jusqu’à présent, leur succès commercial est resté inférieur aux prévisions. Dans certains cas, comme celui du AI Pin, c’est même un fiasco complet…

On peut s’attendre à ce que Ive et OpenAI cherchent un moyen d’éviter un tel échec, en créant un produit réellement attrayant pour le grand public. Un design digne de celui de l’iPhone, ergonomique et novateur, pourrait faire toute la différence.

De plus, la popularité d’OpenAI et ChatGPT est également un solide atout potentiel pour surpasser la concurrence. Cependant, c’est bien les fonctionnalités et l’utilité générale de l’appareil qui lui permettront de générer une demande.

Il pourrait s’agir d’un Pin’s répondant aux commandes vocales ou visuelles grâce à un micro et une caméra, en intégrant GPT-4o, mais un autre format pourrait aussi être envisagé.

On peut imaginer par exemple des lunettes de réalité augmentée avec IA comme les nouvelles Snap Spectacles 5, une bague connectée dans la lignée du Samsung Galaxy Ring, une smartwatch, ou encore une sorte de petit smartphone dépourvu d’écran !

Une révolution pour la communication et la créativité ?

Quelle que soit sa forme, l’appareil portable pourrait utiliser l‘IA pour anticiper les actions de l’utilisateur et gérer son emploi du temps.

Il pourrait également révolutionner la façon dont les gens communiquent et interagissent en offrant des fonctions de traduction en temps réel, de transcription, ou même de modération des conversations en ligne.

Une autre fonctionnalité évoquée dans l’interview du New York Times est la possibilité d’identifier et de nommer des objets comme les plantes, à la manière d’applications mobiles déjà existantes comme PlantNet.

Ce produit pourrait aussi être destiné aux créateurs, et combiner l’expertise d’Ive en design avec la capacité d’OpenAI à générer du contenu via l’IA. Il s’agirait alors d’un outil de dessin ou de modélisation, ou même d’un appareil musical intuitif pour la composition et le remixage.

Une autre hypothèse est celle d’un assistant intelligent combinant des capteurs, la reconnaissance vocale et des interactions tactiles simplifiées pour contrôler l’environnement domestique : lumières, sécurité, divertissement…

Quoi qu’il en soit, il faudra patienter pour en savoir plus et découvrir ce que mijotent Jony Ive et Sam Altman. De nouveaux détails pourraient survenir d’ici la fin 2024, lorsque le projet sera présenté aux investisseurs !

Et vous, qu’en pensez-vous ? Quel pourrait être l’appareil préparé par Jony Ive et OpenAI ? Qu’attendez-vous d’un appareil IA ? Partagez votre avis en commentaire !

