Snap lance Spectacles 5, les premières lunettes de soleil IA ! Voici à quoi ça sert

Snap vient de dévoiler les Spectacles 5, une paire de lunettes de soleil intelligentes destinée à réinventer notre façon de voir le monde. Ces lunettes, bien plus qu’un simple accessoire futuriste, vous offrent une immersion en réalité augmentée (AR) directement dans votre quotidien.

Un nouvel horizon pour la réalité augmentée

Depuis plusieurs années, les grandes entreprises technologiques cherchent à intégrer la réalité augmentée (AR) dans nos vies. Snap,de son côté, a pris un nouveau départ avec Spectacles 5, des lunettes AR.

Contrairement aux casques encombrants comme l’Oculus Rift ou les HoloLens, ces dernières laissent votre champ de vision intact. Pas d’écrans qui isolent ou de mondes artificiels. Vous voyez toujours votre environnement, mais avec un supplément digital flottant autour de vous. Snap OS, le système d’exploitation intégré, fait en sorte que les objets restent à leur place même si vous vous déplacez.

Une personne qui a pu les essayer a affirmé qu’en les enfilant, elle a pu peindre des murs avec ses mains. Elle a même empilé des briques LEGO virtuelles et interagi avec un petit chien numérique, qui semblait aussi réel que l’environnement physique autour d’elle.

Les Spectacles 5 ne passent, toutefois, pas inaperçues avec leur design massif. Elles risquent de vous faire ressembler davantage à un fan de cosplay futuriste qu’à quelqu’un de branché. Malgré cet aspect, leur utilité dépasse de loin l’apparence.

Spectacles 5 : plus qu’un gadget, un bond en avant ?

Snap ne s’est pas contenté de coller un gadget technologique sur votre visage. Ces lunettes de 5ème génération sont truffées de fonctionnalités avancées. Avec deux processeurs intégrés, elles effectuent elles-mêmes tous les calculs nécessaires sans nécessiter de smartphone pour fonctionner. Leur légèreté (seulement 226 grammes) permet de les porter longtemps sans gêne, et leurs lentilles s’assombrissent automatiquement à l’extérieur. Comme une vraie paire de lunettes photochromique.

Côté hardware, quatre caméras analysent votre environnement en temps réel pour suivre vos gestes et afficher des objets en 3D. Les microprojecteurs, semblables à ceux des picoprojecteurs, projettent les images de manière si naturelle que vous pourriez oublier qu’elles ne sont pas réelles. Un assistant IA, capable de répondre à vos questions sur n’importe quel objet que vous regardez, est également intégré.

Mieux encore, le partenariat entre Snap et OpenAI promet d’ouvrir la voie à des applications multimodales encore plus interactives. Grâce à l’IA, les lunettes seront bientôt capables de mieux comprendre le monde qui nous entoure et fournir des informations contextuelles plus précises.

Ces lunettes ne sont toutefois pas à la portée de tous. Snap ne les propose pas en vente directe, mais à travers un abonnement au Spectacles Developer Program. La marque rassure en affirmant que tout le monde peut postuler pour devenir développeur sur la plateforme. Mais pour y obtenir un compte, vous devez payer 99 $ par mois pendant au moins un an.

