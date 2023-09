OpenAI s’allie au designer mythique d’Apple pour créer l’iPhone de l’intelligence artificielle

Après le succès de ChatGPT, OpenAI souhaite créer un appareil grand public. Et pour y parvenir, la firme a décidé d’appeler le légendaire designer d’Apple, Jony Ive, afin de concevoir « l’iPhone de l’intelligence artificielle » !

Lancé en 2007, l’iPhone a marqué le début de l’ère du smartphone en démocratisant cette nouvelle technologie. Pourtant, il existait déjà des téléphones mobiles intelligents auparavant. On peut notamment citer le HTC Touch.

Si celui d’Apple a tant séduit le grand public c’est en grande partie grâce à son interface utilisateur simple et à son aspect élégant conçus par un même homme : Jony Ive.

Véritable légende, ce designer est également derrière l’iMac G3 de 1998, l’iPod de 2001, le MacBook de 2008, l’iPad de 2010, l’Apple Watch de 2015 et les AirPods de 2016.

Bien qu’il ait finalement quitté l’entreprise en 2019, son travail a profondément influencé Apple et le domaine du design industriel dans sa globalité.

L’iPhone de l’IA ? Un projet fou à un milliard de dollars

À présent, selon le Financial Times, Jony Ive discute en ce moment même avec OpenAI, le créateur de ChatGPT, pour réitérer sa prouesse en créant « l’iPhone de l’intelligence artificielle ».

Ce projet est soutenu par Masayoshi Son, le CEO de Softbank, à hauteur de plus de 1 milliard de dollars. Autant dire qu’il ne s’agit pas d’une simple lubie…

C’est le CEO d’OpenAI, Sam Altman, qui souhaite faire appel à la firme de design de Ive, LoveFrom, pour développer son tout premier appareil grand public.

Les deux hommes ont échangé pour déterminer à quoi un tel produit pourrait ressembler à travers une session de brainstorming dans le studio de Jony situé à San Francisco…

Selon trois témoins proches du dossier, Ive et Altman cherchent à créer un appareil qui fournirait « une expérience utilisateur plus naturelle et intuitive » pour interagir avec l’intelligence artificielle.

Ils comptent s’inspirer de la façon dont l’écran tactile du premier iPhone a aidé à révolutionner notre interaction avec l’internet mobile.

De son côté, en plus de financer l’initiative, Masayoshi Son aurait convaincu le constructeur de puces Arm dont il détient 90% de jouer un rôle central. Ce projet réunit donc plusieurs mastodontes de l’industrie de la tech.

Comment éviter les risques d’addiction de l’iPhone ?

Néanmoins, bien que Jony Ive ait fortement contribué à la création du premier iPhone, il a par la suite regretté la façon dont les smartphones poussent à des comportements compulsifs et génèrent une addiction.

En 2018, lors d’un entretien au Financial Times, il estimait notamment qu’Apple avait une « responsabilité morale » de réduire la nature addictive de cette technologie.

À ses yeux, les entreprises de la tech doivent essayer de prédire autant que possible les conséquences inattendues et indésirables lorsqu’elles conçoivent de nouveaux produits.

Toujours selon les sources du Financial Times, ce projet avec OpenAI pourrait permettre à Ive de créer un appareil informatique interactif moins dépendant des écrans.

D’ailleurs, Altman a de l’expérience sur de tels projets grâce à ses investissements dans Humane : une startup hardware et software co-fondée par d’ex-employés d’Apple, qui développe un accessoire IA sans écran pour remplacer les smartphones.

Cet appareil pourrait être par exemple une simple bague permettant d’interagir vocalement avec ChatGPT, ou encore une paire de lunettes capables d’analyser ce que voit l’utilisateur comme celle que vient de révéler Meta. Il ne s’agit là que de simples suppositions.

On peut toutefois se demander s’il est réellement possible de reproduire un tel succès que l’iPhone avec un produit pensé pour ne pas être excessivement addictif…

Quoi qu’il en soit, ce projet en est à ses balbutiements. Plusieurs idées sont à l’étude, et aucun accord n’a été confirmé officiellement même si les discussions sont « très sérieuses » selon les sources.