Cet iPhone 1 de 2007 vient d’être vendu pour une somme inimaginable

Ces dernières années connaissent une résurgence d’une nouvelle génération de collectionneurs, ce qui profite aux marchés de seconde main et du vintage. L’écosystème technologique fait partie des univers qui séduisent. Preuve en est avec cet iPhone 1 de 2007 vendu pour une somme à 6 chiffres.

Un iPhone 1 de 2007 vendu à 200 000 dollars

Sur Sotheby’s, un acheteur s’est offert un iPhone 1 de 2007 pour 200 000 dollars. C’était au mois de juillet dernier. Sotheby’s est une maison de vente aux enchères internationales, un des leaders sur le marché des objets de collection.

L’établissement a été fondé en 1744 à Londres avant de se déployer aux États-Unis, puis dans le reste du monde. La Maison est connue pour l’authenticité et la qualité de ses articles. L’iPhone en question était livré dans son emballage d’usine dans un état impeccable.

L’identité du propriétaire de l’iPhone participait également à la particularité de l’article qui appartenait à un ingénieur d’Apple. Le tout premier iPhone a été lancé en 2007. À l’époque, le premier iPhone a été présenté par Steve Jobs comme un appareil qui va réinventer le téléphone.

L’iPhone se démarquait en effet à l’époque par son design futuriste, son écran multi-touch sans clavier physique et un véritable système d’exploitation mobile, iOS. Pour rappel, l’iPhone d’origine avait un écran LCD de 3,5 pouces, un appareil photo de 2 mégapixels et un corps en aluminium et en plastique.

Une paire de baskets Apple à 50 000

Selon Sotheby’s, les articles Apple vintage fascinent les collectionneurs, même s’il s’agit d’un accessoire non-technologique. L’établissement déclare par exemple avoir vendu une paire de baskets Apple pour 50 000 dollars.

Ces baskets pour homme qui datent de 1990 sont des modèles ultra-rares. Fabriquées en collaboration avec Omega Sports, celles-ci n’ont jamais été distribuées au grand public. Ces chaussures faisaient en réalité partie des goodies Apple lors d’une conférence de vente organisée par la firme à la pomme au milieu des années 1990.

Laissez-vous tenter par cette paire de baskets Apple à 50 000 $. Si vous êtes fan de sneakers, c'est le moment de foncer : la firme de vente aux enchères Sotheby’s met en vente des baskets Apple officielles ! pic.twitter.com/os6U6Otblw — paris by night and d (@parisbynightand) October 17, 2022

Ce modèle vendu sur Sotheby’s en particulier, n’a jamais été porté. Les baskets sont composées d’une tige en cuir blanc avec le logo arc-en-ciel à l’ancienne d’Apple sur la languette et les côtés. Les chaussures sont par ailleurs dotées d’une fenêtre à coussin d’air au talon et d’un laçage blanc.

Certains collectionneurs convoitent également un chèque signé par Steve Jobs et Stephen Wozniak, cofondateur d’Apple computer. Il s’agit d’un chèque de 116,97 dollars destiné à payer un fournisseur de circuits imprimés. C’est l’un des premiers documents jamais signés par Steve Jobs et Steve Wozniak. Vendu aux enchères, le document est estimé à 50 000 dollars.