Une super IA 10 000 fois plus intelligente que l’humain ? L’annonce choc de Softbank

Lors d’une conférence organisée au Japon, le CEO de Sotfbank a appelé les entreprises à se réveiller face à la révolution de l’IA et prédit qu’une « Super Intelligence Artificielle » 10 000 fois plus avancée que l’humain va voir le jour. Découvrez dans combien de temps…

Le lancement de ChatGPT fin 2022 a bluffé de nombreuses personnes, et a mis l’intelligence artificielle sous le feu des projecteurs. Pourtant, ce chatbot n’est qu’un avant-goût de ce que nous réserve cette technologie pour les années à venir.

À terme, de nombreux experts prédisent que l’IA développera une forme de conscience et sera capable d’apprendre à effectuer n’importe quelle tâche à la manière d’un humain. C’est ce que l’on appelle l’AGI : intelligence artificielle générale.

La question qui se pose est de savoir quand exactement une telle intelligence artificielle verra le jour. Si vous pensez que nous devons encore attendre plusieurs décennies, vous vous trompez lourdement…

Voici quand la première IA générale verra le jour

SoftBank CEO Masayoshi Son predicts that artificial general intelligence will surpass human intelligence within 10 years. #AGI #AI #FutureTech pic.twitter.com/zhmVvXlNYM — olivers (@OliverS88776242) October 4, 2023

Lors de la conférence SoftBank World, le CEO Masayoshi Son a choqué l’audience en affirmant qu’une IA générale surpassant l’intelligence humaine dans presque tous les domaines pourrait apparaître d’ici 10 ans !

Selon cet éminent magnat du monde de la technologie, cette AGI sera 10 fois plus intelligente que la somme de toutes les intelligences humaines.

D’ailleurs, à ses yeux, l’IA générative a progressé si rapidement qu’elle a déjà dépassé l’intelligence humaine dans plusieurs domaines.

D’après lui, « il est faux de dire que l’IA ne peut pas être plus intelligente que les humains, car elle a été créée par les humains ». Désormais, « l’IA apprend seule, s’entraîne seule, et fait ses propres déductions exactement comme les êtres humains ».

Au cours des dernières années, Son a évoqué à plusieurs reprises le potentiel de l’AGI et les conséquences possibles de la « singularité » technologique. Toutefois, c’est la première fois qu’il évoque la date à laquelle elle sera créée.

Vers l’émergence d’une Super IA dans 20 ans ?

有給を取得しSoftBank World2023ライブ配信を視聴



AGI(汎用人工知能)について

孫さん節炸裂の強烈なプレゼン



10年後には人間と猿ほどの知能差が

AIと人間で生まれるとのこと pic.twitter.com/FEUrO61VHe — AI群戦略 (@AI78140021) October 4, 2023

Toujours au cours de cette conférence, le CEO de Sotfbank a introduit le concept de « Super Intelligence Artificielle ». D’après ses prédictions, cette IA émergera dans 20 ans et sera tout bonnement 10 000 fois plus intelligente que l’humain.

Ces prédictions peuvent sembler ahurissantes, mais elles n’émanent pas de n’importe qui. Véritable visionnaire, Son a fait de SoftBank un titan de l’investissement technologique grâce à son intuition. Toutefois, il s’est aussi parfois lourdement trompé…

De plus, il est également réputé pour exagérer parfois l’impact transformateur des nouvelles technologies. Même si ses prévisions sur l’internet mobile se sont avérées exactes, celles sur la révolution de l’Internet des Objets sont tombées à plat.

Le CEO de Softbank appelle les Japonais à se réveiller sur l’IA

En s’adressant aux entreprises japonaises venues assister à la conférence, le CEO de Softbank a appelé à « se réveiller » face à la promesse de l’IA.

Il estime qu’elles ont pris de plus en plus de retard à l’ère d’internet et qu’elles ne doivent pas réitérer la même erreur sur cette nouvelle époque.

Néanmoins, Son est convaincu que le fabricant de puces Arm a un rôle essentiel à jouer dans la « révolution de l’IA ».

Le CEO d’Arm, Rene Haas, s’est également exprimé via visioconférence pour vanter l’efficacité énergétique de ses puces. Selon lui, c’est la raison pour laquelle elles seront de plus en plus utilisées pour alimenter l’IA.

En début de semaine, nous apprenions que le créateur de ChatGPT, OpenAI, est en discussion avec le designer mythique d’Apple Jony Ive pour créer « l’iPhone de l’intelligence artificielle ». Un projet financé par Son à hauteur d’un milliard de dollars, et qui devrait reposer sur une puce ARM.

Même si l’IA générale est porteuse de nombreuses promesses, beaucoup d’experts craignent qu’une telle technologie se retourne contre l’humain et utilise sa supériorité intellectuelle pour nous manipuler et nous détruire… et vous, pensez-vous que les prédictions du CEO de Softbank se révéleront exactes ?