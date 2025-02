L’IA et la modernisation des RH : défis pour une gestion plus agile

La transformation des ressources humaines et de la paie s’accélère avec l’essor de l’intelligence artificielle, l’automatisation et une exigence croissante de transparence salariale. Entre réglementations plus strictes, attentes accrues des salariés et évolution rapide des outils numériques, 2025 s’annonce comme une année clé pour les professionnels RH et paie. Modernisation des systèmes, automatisation, transparence salariale : Gautam Sukumar, COO de Strada, décrypte les tendances clés qui redéfiniront le secteur.

Moderniser les systèmes pour une gestion efficace des données

Les ressources humaines et la gestion de la paie évoluent sous l’impulsion de l’intelligence artificielle et des nouvelles attentes des salariés. Pourtant, de nombreuses entreprises fonctionnent encore avec des outils obsolètes. Selon un rapport de 2024, 51 % des professionnels de la paie utilisent toujours des feuilles de calcul, tandis que 19 % recourent à des méthodes papier.

Cette dépendance aux processus manuels entraîne des erreurs coûteuses et complique la conformité réglementaire. Or, deux erreurs de paie suffisent pour pousser 49 % des salariés à chercher un nouvel emploi. Moderniser les systèmes RH et de paie permet non seulement de réduire ces erreurs, mais elle améliore aussi la performance globale.

L’intelligence artificielle : un levier d’optimisation

L’IA révolutionne la gestion RH et la paie puisqu’elle permet d’automatiser les tâches répétitives. Cela inclut la saisie de données et les calculs salariaux. Elle permet également une meilleure analyse des tendances pour optimiser le recrutement et l’intégration des employés. En 2025, l’IA devient un outil central pour la prise de décisions stratégiques.

Selon une étude récente, 95 % des professionnels reconnaissent les bénéfices de l’IA dans l’amélioration des rapports et la réduction des erreurs. Pourtant, certaines entreprises hésitent encore à l’adopter, faute de clarté sur ses applications concrètes. L’IA ne remplace pas l’expertise humaine, mais sert de tremplin pour accroître l’efficacité et la précision des services RH.

Développement des compétences et équité salariale

Avec l’essor de l’IA, la montée en compétences des équipes RH et paie devient une priorité. L’automatisation facilite certaines tâches, mais les salariés doivent être formés à l’interprétation des données et à l’utilisation des nouveaux outils technologiques. La transmission des savoirs vers le cloud assure une continuité opérationnelle face aux départs à la retraite.

Par ailleurs, la transparence des rémunérations s’impose comme un enjeu majeur en 2025. La directive européenne sur l’équité salariale et les obligations de déclaration des écarts de salaire renforcent la nécessité d’une gestion rigoureuse des données. Les entreprises doivent garantir des pratiques justes et conformes aux nouvelles législations. Elles doivent également assurer la confiance des salariés.

Les entreprises qui adoptent ces évolutions moderniseront leurs systèmes et miseront sur la formation continue. Elles seront ainsi mieux préparées pour répondre aux défis de 2025. Avec l’IA, elles sécuriseront les données et favoriseront la transparence. Ces actions renforceront leur compétitivité et leur attractivité sur le marché du travail.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.