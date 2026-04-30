ChatGPT Images 2.0 : comment transformer vos photos en dessins MS Paint ?

Les dessins volontairement maladroits générés avec ChatGPT Images 2.0 explosent sur les réseaux sociaux. Le phénomène devient viral, tout le monde s’y met. Envie d’essayer vous aussi ? Voici comment faire.

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C’est le genre de retournement que personne n’avait vu venir. On pensait qu’une IA aussi puissante que ChatGPT Images 2.0 servirait surtout à produire des images ultra-réalistes. Et pourtant, elle est aujourd’hui détournée pour créer des dessins dignes d’un élève de CM1, maladroits et complètement assumés. Mais si vous voulez, vous aussi, être dans la tendance, mieux vaut comprendre comment surfer sur cette vague aussi absurde qu’efficace.

Le prompt pour générer des dessins MS Paint sur ChatGPT Images 2.0

Pour avoir des dessins façon MS Paint sur ChatGPT Images 2.0, il faut un prompt précis. Mais ne vous inquiétez pas, il n’y a rien de compliqué. D’après ce qu’a partagé un utilisateur sur X, il suffit de demander à l’IA de redessiner une image de la manière la plus maladroite possible, comme si elle avait été réalisée à la souris sur Microsoft Paint.

La consigne doit aussi être excessive, avec des traits brouillons, des proportions bancales et même un rendu pixelisé à l’extrême. L’image doit rester vaguement reconnaissable, tout en étant suffisamment ratée pour provoquer un effet comique immédiat. Le texte insiste même sur ce contraste étrange, entre ressemblance et décalage total.

This GPT Image 2 prompt is going insanely viral right now.



“Redraw the attached image in the most clumsy, scribbly, and utterly pathetic way possible. Use a white background, and make it look like it was drawn in MS Paint with a mouse. It should be vaguely similar but also not… pic.twitter.com/C6ZZ4z5j6w — CHOI (@arrakis_ai) April 30, 2026

Mais le véritable déclencheur du buzz se cache dans la chute du prompt. Une phrase presque désinvolte, qui casse toute logique : « en fait, peu importe, dessine comme tu veux ». De ce fait, l’IA produit des visuels imprévisibles, souvent absurdes, et parfaitement calibrés pour devenir viraux. Essayez-le, cela ne vous demande que quelques secondes.

Une tendance aussi absurde qu’efficace

Difficile de faire plus paradoxal. Avec ChatGPT Images 2.0, on dispose d’un outil capable de générer des visuels bluffants. Et pourtant, ce sont ses dessins les plus ratés qui cartonnent. Derrière cette tendance, il y a plus qu’un simple effet de mode. Elle traduit une lassitude face à la perfection.

À force de voir défiler des images ultra-lisses, calibrées, presque trop parfaites, l’œil finit par décrocher. Ces dessins maladroits sur ChatGPT Images 2.0, eux, accrochent immédiatement. Ils surprennent, font sourire, et surtout, ils cassent les codes. Le rendu bancal devient alors un langage visuel à part entière.

Ce qui frappe aussi, c’est le côté accessible. Parce que pas besoin d’être artiste, ni même créatif. Il suffit d’un bon prompt pour obtenir un résultat décalé. Avec ChatGPT Images 2.0, les dessins moches deviennent presque une nouvelle forme d’expression populaire, où l’objectif n’est plus d’impressionner, mais de divertir.

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