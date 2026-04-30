Cette guerre ne finit jamais : la Maison-Blanche freine l’expansion d’une IA d’Anthropic jugée incontrôlable

La Maison-Blanche et Anthropic s’affrontent autour de l’IA Mythos. La raison ? Elle est jugée trop puissante, au point de devenir incontrôlable. En coulisses, Washington redoute un outil capable de faire tomber des infrastructures critiques en quelques lignes de code.

Cette guerre entre la Maison-Blanche et Anthropic ne date pas d’hier. Elle a commencé avec un désaccord majeur sur l’accès aux outils d’IA. Très vite, la tension est montée d’un cran. Le gouvernement voulait un contrôle total. L’entreprise, elle, refusait d’ouvrir la porte sans garde-fous. Depuis, chaque avancée technologique rallume l’incendie. Et avec Mythos, le conflit prend une nouvelle dimension.

Pourquoi la Maison-Blanche ne veut pas de cette IA d’Anthropic ?

Le projet initial semblait pourtant clair. Anthropic voulait élargir l’accès à Mythos. Environ 70 nouvelles entreprises devaient y accéder. L’objectif était de passer à 120 organisations.

Mais la Maison-Blanche a mis un coup d’arrêt. Officiellement, il s’agit de sécurité nationale. En interne, les craintes sont bien plus larges.

The White House blocked Anthropic from expanding Mythos access beyond ~50 organizations to ~120.



Not because the model is too dangerous. Because the government wants priority. Officials literally worried more customers would hamper their own ability to use it.



Frontier AI just… pic.twitter.com/Bx5ozVKxkC — Chubby♨️ (@kimmonismus) April 30, 2026

Selon plusieurs analyses internes, Mythos pourrait exploiter des failles critiques avec une efficacité inédite. Réseaux électriques, hôpitaux, centrales énergétiques. Des cibles sensibles, potentiellement vulnérables.

Par ailleurs, il semble que la puissance de calcul reste limitée. Ce point est moins visible, mais stratégique. De ce fait, Washington redoute de perdre la main sur un outil jugé prioritaire. L’IA devient donc une ressource à contrôler, pas à diffuser.

Des relations déjà sous haute tension

Comme évoqué plus haut, les tensions entre la Maison-Blanche et Anthropic ne datent pas d’hier. Plus tôt cette année, le Pentagone a rompu un contrat avec Anthropic. En cause, un refus de fournir un accès sans restriction aux outils d’IA. L’entreprise voulait encadrer les usages sensibles.

Depuis, le climat s’est durci. Washington voit un acteur difficile à contrôler. Anthropic, de son côté, défend une approche plus encadrée. Ainsi, le dialogue continue, mais sous tension permanente.

En coulisses, les discussions actuelles ressemblent à une tentative de rééquilibrage. La Maison-Blanche cherche à garder la main. Anthropic tente de préserver son indépendance. Deux visions qui peinent à cohabiter.

Un incident récent a encore aggravé la situation. Des pirates auraient réussi à accéder à Mythos. Et ils ne se contenteraient pas de tester le système. Ils exploiteraient déjà ses capacités offensives.

Ce point change tout. Car il confirme un risque redouté depuis le départ. Une IA capable d’identifier et d’exploiter des failles critiques en quelques secondes. Difficile donc pour Washington de prendre des risques. D’autant qu’Anthropic elle-même a déjà alerté sur le danger sur Mythos.

Bref, le bras de fer entre la Maison-Blanche et Anthropic est loin d’être terminé. Derrière Mythos, c’est toute la course à l’IA qui s’accélère. Chaque décision devient stratégique. Chaque avancée soulève de nouvelles inquiétudes.

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