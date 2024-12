L’IA dans les RH : automatisation de la paie et stratégies d’avenir

L’intelligence artificielle et la digitalisation transforment en profondeur les services RH, notamment dans la gestion de la paie. Selon une étude, 53 % des décideurs RH prévoient une automatisation complète de cette fonction d’ici. Puisque flexibilité et personnalisation sont essentielles, les entreprises s’appuient sur ces technologies pour répondre aux attentes croissantes des collaborateurs.

Vers une automatisation de la paie d’ici 2051 ?

Une étude menée par PayFit et YouGov explore les grandes tendances de la digitalisation des RH. Selon les résultats, 53% des décideurs RH français estiment que l’IA pourrait automatiser complètement la gestion de la paie d’ici 2051. Cette avancée permettrait aux équipes RH de se concentrer sur des missions stratégiques et humaines. « L’IA constitue une véritable révolution copernicienne. La formation et l’appropriation de cette technologie émergente sont des enjeux cruciaux pour les organisations. Si elle soulève des interrogations légitimes, l’IA se révèle être une alliée précieuse : elle allège les équipes RH des tâches chronophages et répétitives, tout en ouvrant la voie à de nouvelles interactions entre employés et employeurs », explique Sylvain Grande, CPO de PayFit.

La flexibilité au cœur des attentes

Dans un contexte d’inflation et d’évolution des modes de travail, la flexibilité devient un enjeu central. L’étude montre que 49% des entreprises françaises mettent en place des dispositifs d’acompte sur salaire. Ces mesures permettent aux collaborateurs d’accéder à une partie de leur rémunération avant la fin du mois. En parallèle, 40% des entreprises adoptent des systèmes d’avance sur salaire. Cette adaptation des pratiques reflète une volonté d’offrir des solutions plus souples et réactives, en phase avec les besoins variés des collaborateurs.

Que nous réservent l’IA et la digitalisation en RH d’ici peu ?

Les décideurs RH identifient plusieurs évolutions complexes du monde du travail. Parmi elles, la flexibilité des horaires (55%), les contrats courts (51%) et le télétravail (43%) modifient les configurations traditionnelles. Ces nouvelles exigences rendent la gestion de la paie plus complexe et accentuent l’importance de la digitalisation. Actuellement, seulement 34% des entreprises françaises de moins de 100 salariés utilisent un logiciel de paie. Cependant, 76% des décideurs reconnaissent que ces outils augmentent l’autonomie des équipes et réduisent les erreurs. Les entreprises se dotent d’outils qui combinent IA et digitalisation pour accompagner les transformations. Ces solutions permettent également de répondre aux attentes des salariés. Ces innovations promettent de redéfinir les pratiques RH et de simplifier la gestion des complexités liées aux évolutions du travail.

