Les navigateurs IA volent-ils vos données bancaires et médicales ?

À quel point peut-on réellement faire confiance aux navigateurs IA ? Est-ce qu’ils vous espionnent réellement et volent vos données ?

Les navigateurs IA présagent une révolution de la navigation web, plus fluide, plus intelligente et plus automatisée. Pourtant, derrière ces assistants capables de résumer des pages ou d’agir à votre place, une inquiétude grandit. Des études récentes montrent que ces outils pourraient collecter des données extrêmement sensibles, parfois à votre insu.

Contrairement aux navigateurs classiques, l’intelligence artificielle ne se contente pas d’afficher des pages. Ce type de navigateur analyse en permanence le contenu des sites consultés. Ceci, en vue de comprendre le contexte et d’agir de façon autonome. Cette analyse repose sur des scripts injectés directement dans les pages, qui scrutent textes, images et interactions.

Pour fonctionner correctement, ces logiciels croisent aussi d’autres informations. Je citerais notamment l’historique de navigation, les requêtes passées et parfois même des données issues de sessions privées. Ce fonctionnement change profondément la nature des informations accessibles. Si un chatbot ne voit que ce que vous lui écrivez, les navigateurs IA observent tout ce que vous consultez.

Pourquoi les données collectées posent-elles problème ?

Une étude présentée au symposium USENIX Security 2025 a mis en lumière des pratiques préoccupantes. Les chercheurs ont montré que plusieurs extensions et logiciels de navigation IA enregistrent diverses données. Elles peuvent être médicales, bancaires ou administratives. L’enregistrement se fait lors de scénarios de navigation courants.

Ainsi, les navigateurs IA collectent toutes sortes d’informations. Ils les transmettent ensuite vers des serveurs distants. Cela peut être des numéros de sécurité sociale, des diagnostics de santé ou même des informations financières.

Le problème ne tient pas seulement à la collecte, mais aussi au stockage. Une fois hébergées sur les serveurs d’un éditeur, ces données échappent largement au contrôle des utilisateurs. Elles peuvent servir à profiler les internautes ou personnaliser les réponses. Dans d’autres cas, certains les utilisent également pour entraîner des modèles d’IA.

Les navigateurs IA sont-ils tous aussi intrusifs ?

Tous les navigateurs qui intègrent l’intelligence artificielle ne se valent pas en matière de respect de la vie privée. Certains limitent la mémorisation des sessions et privilégient un traitement local des données. D’autres, en revanche, stockent l’historique des interactions sur leurs serveurs et partagent certaines informations avec des outils d’analyse tiers.

Même les solutions présentées comme plus respectueuses continuent d’analyser des éléments sensibles. Parmi eux, on a par exemple les URL, la localisation ou alors les titres de pages. Ces informations suffisent parfois à reconstituer des profils détaillés, surtout lorsqu’on les croise avec d’autres sources.

Quels sont les risques de sécurité associés ?

Au-delà de la confidentialité, les navigateurs IA soulèvent aussi des enjeux de sécurité. Leur capacité à exécuter des actions automatiques les rend vulnérables à des attaques spécifiques. Citons notamment les injections de commandes dissimulées dans le contenu web. Un site malveillant peut par exemple pousser l’IA à divulguer des identifiants ou des données bancaires.

Des recherches ont montré que les utilisateurs de ces navigateurs seraient plus enclins à être victimes de phishing. Ils sont effectivement plus vulnérables que ceux qui se servent des navigateurs traditionnels. Les éditeurs reconnaissent eux-mêmes que ces failles constituent un problème encore largement non résolu.

Faut-il se méfier des navigateurs IA dès maintenant ?

Ces outils représentent une énorme avancée technologique, mais leur maturité reste limitée. L’absence de contrôle clair sur les données collectées et les failles de sécurité actuelles justifient une certaine prudence. Tant qu’on n’a pas encore de garanties solides, leur usage sur des sites contenant des données sensibles reste risqué. La question n’est donc pas de savoir si les navigateurs IA sont utiles, mais à quel prix.

