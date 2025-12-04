Le mode Incognito est-il vraiment incognito ? Les experts en cybersécurité révèlent la vérité

La navigation privée avec sa fenêtre sombre, sa mystérieuse icône et ses quelques phrases rassurantes séduit par son caractère incognito. Beaucoup pensent qu’en l’utilisant, leurs traces disparaissent comme par magie. Sauf que c’est faux.

Le mode Incognito maîtrise un point précis. Il évite d’enregistrer l’historique sur l’appareil. C’est certain. Mais rien de plus. Des spécialistes en cybersécurité détaillent ce que cette option couvre et ce qu’elle laisse passer.

Caché de qui, au juste ?

Pour tout vous dire, le mode Incognito est vraiment incognito uniquement pour les personnes qui utilisent le même ordinateur. Il coupe l’enregistrement de l’historique sur l’appareil. Il efface aussi les données de formulaires et les cookies à la fermeture de la session.

Les cookies tiers, eux, subissent un blocage automatique dans ce mode. Ce qui limite le suivi publicitaire classique. Cependant, elle ne couvre pas les autres formes de suivi en ligne. Par exemple, les sites web peuvent encore récupérer les informations précises de l’appareil et du navigateur utilisés.

L’adresse IP, les scripts chargés par les pages ou encore les informations de connexion saisies, par exemple. Ce sont des empreintes numériques impossibles à masquer via la navigation privée..

Selon les experts, la confusion vient surtout du vocabulaire employé par les navigateurs. Chrome parle d’Incognito, Edge d’InPrivate. Safari et Firefox évoquent directement la navigation privée.

Certains navigateurs intègrent des protections plus solides. Par exemple, Brave ou DuckDuckGo bloquent automatiquement davantage de traqueurs. Ces logiciels masquent parfois l’adresse IP en standard. Cette approche s’adresse aux utilisateurs qui souhaitent un contrôle plus poussé de leur confidentialité.

Les experts recommandent aussi l’usage d’un VPN pour aller plus loin. Un VPN masque l’adresse IP et les informations liées au fournisseur d’accès. Le trafic transite alors par un serveur distant qui brouille l’origine réelle de la connexion. Ce type d’outil complète efficacement la navigation privée.

Cette solution comporte toutefois des limites. Une connexion VPN peut ralentir la navigation. Certains sites refusent l’accès lorsqu’ils détectent ce type de trafic. Le confort de navigation dépend alors de la qualité du service choisi. Les utilisateurs doivent accepter ces contraintes pour obtenir une meilleure protection.

La navigation privée garde tout de même une utilité claire. Le fait qu’elle empêche l’enregistrement local des actions l’accumulation d’historique ou de formulaires.

