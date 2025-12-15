Comment Cashew Research utilise l’IA pour raccourcir les études de marché

Les marques cherchent à comprendre leurs clients, leurs attentes et leurs réactions. Les études de marché répondent à ces besoins. Sauf que les délais sont longs et les budgets élevés.

Cashew Research avance alors une autre voie. L’entreprise canadienne mise sur l’intelligence artificielle pour transformer les études de marché, un marché évalué à 90 milliards de dollars.

Les études de marché traditionnelles

Le secteur des études de marché accompagne les marques depuis des décennies. Il structure les lancements, les campagnes et les repositionnements. Les méthodes reposent souvent sur des enquêtes lourdes et des analyses manuelles. Les délais se comptent en semaines, parfois en mois.

Les coûts suivent la même logique. Faire appel à un cabinet spécialisé mobilise des budgets élevés. Beaucoup de petites marques renoncent à ces démarches. Elles avancent alors avec peu de données exploitables.

Les alternatives existent déjà. Les modèles de langage (LLM) peuvent analyser des informations publiques. Cependant, ces réponses reposent sur des données recyclées et peu différenciantes. Elles peinent à répondre à des questions précises.

Voilà pourquoi Cashew Research, basée à Calgary, a décidé d’automatiser mais seulement une partie du processus.

L’entreprise conçoit des plans d’études de marché avec l’aide de l’IA. Elle génère aussi des questionnaires adaptés à chaque besoin. La notoriété ou l’impact d’un slogan font partie des usages.

Les sondages sont ensuite diffusés auprès de vraies personnes. Les réponses collectées alimentent une analyse automatisée. L’IA synthétise les résultats et structure les enseignements. Les marques obtiennent ainsi des rapports clairs et exploitables.

Cette approche vise des délais de quelques jours. Les équipes marketing peuvent ainsi agir plus vite. Et rassurez-vous, Addy Graves, cofondatrice et PDG, connaît bien ces attentes.

Elle cumule plus de dix ans d’expérience dans les études de marché. Ses clients réclamaient souvent des recherches complètes en quelques jours. La technologie ne permettait pas ce rythme auparavant.

L’arrivée de l’IA a changé la donne. Les processus du métier ont pu être automatisés. Les méthodologies issues de la science des données sont intégrées. La mise en forme des rapports suit des standards éprouvés.

Une IA qui laisse une place aux humains

Cashew Research se positionne entre deux modèles existants. Les cabinets traditionnels produisent des études longues et coûteuses. Les outils basés sur les LLM analysent surtout des données publiques. Cashew propose des données inédites et personnalisées.

Chaque projet repose sur des réponses humaines actuelles. Cette approche demande une expertise en études de marché. Le fonctionnement n’est donc pas entièrement automatisé. Cette nuance distingue Cashew dans un secteur très concurrentiel.

L’automatisation réduit aussi les coûts. Les petites et moyennes marques accèdent enfin à ces analyses. Le temps devient un facteur moins contraignant. Les décisions marketing gagnent en réactivité.

Cashew renforce aussi son avantage avec le temps. Les données issues des projets sont anonymisées. Elles enrichissent une base propriétaire. Cette réserve servira à affiner les futures recherches.

