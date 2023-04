Cloud Computing : cette étude révèle la réalité du marché en 2023

Le Cloud Computing est un marché en constante évolution, et cette année de nouvelles tendances émergent. Cette étude approfondie met en lumière la réalité du marché actuel, fournissant des informations clés sur les opportunités et les défis à venir.

Les résultats de cette étude fournissent des informations cruciales pour les entreprises souhaitant tirer parti des avantages du Cloud Computing. L’étude révèle une hausse du nombre d’entreprises adoptant des solutions Cloud. Les résultats montrent les tendances de migration vers le Cloud public ou privé et les critères de sélection des fournisseurs de services Cloud. L’étude montre également une compréhension plus profonde de la façon dont les entreprises utilisent actuellement l’informatique dématérialisée. Cela a pour but de rester compétitif sur le marché mondial.

Le marché du cloud computing confronté à une complexité croissante

L’adoption du cloud public depuis plus de 10 ans a mis en lumière la complexité de son déploiement pour les services informatiques. Cette situation est confirmée par une enquête menée par NetApp, dont le titre même inclut le mot « complexité ». Selon l’enquête, la gestion des données dans le cloud est devenue plus complexe pour 98 % des responsables informatiques dans le monde entier.

Cependant, l’étude a révélé d’autres surprises, notamment les problèmes de cybersécurité. De plus, les contraintes budgétaires et les problèmes de personnel contribuent aussi à cette complexité. La réticence des dirigeants à adopter le cloud a été observée chez 44% des répondants. En le même temps, 44% ont indiqué que le personnel n’utilisait pas pleinement les applications professionnelles dans le cloud. Ces résultats soulignent des préoccupations importantes pour l’adoption du cloud dans les entreprises.

NetApp tirer profit de la complexité du marché du cloud computing

L’entreprise a mené une étude qui révèle que les dirigeants d’entreprise prennent de plus en plus conscience des difficultés liées à la gestion du cloud public. Cette prise de conscience pousse les entreprises à réfléchir davantage à l’adoption de solutions cloud. Cela représente une opportunité positive pour les services informatiques. Par ailleurs, NetApp propose des solutions de stockage et de gestion des données pour faciliter les déploiements dans le cloud public.

Les offres de NetApp rencontrent de fortes demandes sur le marché, ainsi que des recettes réelles de 150 millions de dollars.

Cependant, la complexité de l’environnement multi-cloud s’accroît avec l’apparition de solutions basées sur la consommation sur site, telles que GreenLake et APEX. Par ailleurs, NetApp cherche à améliorer ses solutions pour répondre aux besoins croissants de professionnels de l’informatique face à la complexité du multi-cloud. Tous ces services de stockage à la demande et des partenariats cloud contribuent à cette amélioration.

NetApp : solutions de gestion et protection de données pour divers secteurs d’activités

L’entreprise conçoit des solutions pour la gestion, la protection et l’optimisation de l’infrastructure et des opérations des clients. L’entreprise propose une gamme de produits et de services, notamment des solutions matérielles et logicielles. De plus, il propose des services en nuage et des services de conseil.

Les solutions de NetApp sont utilisées dans divers secteurs, notamment la santé, les services financiers, l’administration publique et l’industrie. L’entreprise a une clientèle mondiale, avec des opérations en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine.

NetApp a reçu de nombreuses récompenses et distinctions pour ses produits et services, particulièrement le titre de leader dans le Magic Quadrant de Gartner. L’entreprise a également été reconnue pour son engagement en matière de développement durable. Il a fait partie de l’indice mondial de développement durable Dow Jones pendant plusieurs années consécutives.