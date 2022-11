Comment le cloud computing intervient-il dans les problèmes majeurs mondiaux ?

La Harvard University Data Science vient d’annoncer le nouveau projet AWS Impact Computing au HDSI. Il s’agit d’une collaboration avec Amazon Web services AWS. Dès lors, ce projet de cloud computing vise déterminer les solutions potentielles aux problèmes majeurs du monde.

AWS et Harvard University exploitent le cloud computing pour résoudre les problèmes sociétaires les plus complexes

Dans le cadre d’un nouveau partenariat, Harvard University et AWS feront en sorte que le cloud computing puisse être à l’origine de nombreuses solutions mondiales pour les problèmes majeurs. Cependant, l’alliance a seulement été possible grâce au Bureau de développement technologique de Harvard. En fait, ce dernier soutient formellement tout ce qui peut être des projets actuels et futurs des professeurs. En tant que tel, il crée de nouvelles solutions de données. Et non seulement celles-ci amplifieront l’impact social de l’Université, mais apporteront également des transformations considérables pour les capacités de recherche.

Des objectifs en continu

En fait, dès son apparition en 2017, le HDSI a révolutionné la méthodologie ainsi que l’application de la Data science à Harvard. Dès lors, celui-ci a su exploiter les opportunités qui se sont présentées par le biais de nouveaux flux de données. Et ce, dans le but de mieux cerner la société. HDSI a donc réunit des experts de toute l’Université pour travailler sur des situations assez vastes et complexes. Cela s’est notamment réalisé à travers les lentilles cruciales du cloud computing tel l’Intelligence Artificielle, de l’Informatique et des statistiques. Simultanément, on a dû considérer également les politiques et les contextes.

A ce sujet, The Gazette s’est entretenu avec les codirectrices de HDSI pour en savoir plus sur cette alliance cloud computing et son impact pour le domaine du Data science. Un sujet qui a été évoqué est aussi celui-ci « comment l’alliance contribuera à faire avancer la mission de recherche et d’enseignement de HDSI. » Les responsables correspondants sont Francesca Dominici, professeur Clarence James Gamble de biostatistique, David Parkes et professeur George F. Colony d’informatique.

Le cloud computing s’intègre dans les problèmes majeurs mondiaux

Les avantages de cette alliance de cloud computing entre Harvard University et AWS sont importants. En effet, le projet AWS Impact Computing au HDSI offrira aux professeurs, aux étudiants et aux chercheurs de Harvard de nouveaux financements et de nouvelles capacités. Or, ces derniers accélèreront non seulement leur travail, mais étendront largement aussi leur impact. Conséquemment, de nouvelles possibilités d’apprentissage et de découverte s’ouvrent grâce aux données.

« Cette alliance réunira des chercheurs de toute l’Université, représentant plusieurs disciplines et domaines d’intérêt, avec des collaborateurs d’AWS. Ils aborderont certains des problèmes les plus importants auxquels l’humanité et le monde sont confrontés. » C’est la déclaration du prévôt de Harvard, Alan M. Garber. Selon lui, à cet effet, plusieurs alternatives conduiront à des connaissances plus approfondies ainsi qu’à des solutions mieux conçues. Cela peut s’agir des aspects socio-économiques et raciaux des disparités en matière de santé ou de la crise climatique. Sans oublier, bien évidemment, l’application de nouvelles approches du Data science.