Comment utiliser l’IA pour trouver l’amour (ou un coup d’un soir)

Les applications de dating ne sont plus seulement une affaire de swipe et d’intuition. De plus en plus de célibataires utilisent l’IA pour trouver l’amour, mieux se présenter, affiner leurs messages et prendre du recul sur leurs relations.

Selon l’étude Singles in America, menée par Match et l’Institut Kinsey auprès de 5 000 personnes, près d’un célibataire sur quatre utilise aujourd’hui l’IA pour améliorer sa vie amoureuse. Chez la génération Z, près d’un sur deux s’appuie sur des outils comme ChatGPT ou Google Gemini pour rendre son profil plus attractif, trouver la bonne formule d’ouverture ou même tester la compatibilité avec un match.

L’IA, coach sentimental du quotidien

Pour certains, l’IA ne sert pas seulement à séduire, mais aussi à prendre du recul. Myriam Khan, interrogée par News4, explique qu’elle utilise l’IA comme une boussole émotionnelle. Face à un homme peu cohérent et peu communicatif, elle a demandé conseil à Google Gemini pour comprendre la situation. Le bot lui a recommandé de se recentrer sur soi-même.

Ce type d’usage se généralise. Justin Garcia, directeur de l’Institut Kinsey, observe que les jeunes générations instaurent de nouveaux rituels amoureux. Pour lui, les rencontres sont aussi une forme de compétition, et l’IA devient un moyen de “prendre l’avantage”. Un outil pour mieux se présenter, mieux comprendre l’autre et éviter certaines erreurs classiques.

Mais si l’IA écrit vos messages, sélectionne vos photos et analyse vos émotions, que reste-t-il de l’authenticité ? Garcia met en garde que laisser l’IA gérer toutes les conversations peut rapidement nuire à la confiance. Si l’autre s’en rend compte, la magie peut disparaître.

L’idée n’est donc pas de déléguer entièrement sa vie amoureuse, mais d’utiliser l’IA comme un filtre intelligent. Par exemple, choisir une photo plus flatteuse, trouver de bonnes questions pour lancer la discussion, structurer une bio plus claire… puis laisser l’humain reprendre la main. Car ce qui séduit vraiment, rappelle Garcia, c’est la capacité à créer du lien réel.

Le psychiatre Lorenzo Norris insiste qu’il faut bien se connaître avant d’utiliser ces outils. Selon lui, l’IA doit faciliter l’accès aux connexions sociales, pas les remplacer. Trop s’appuyer sur la technologie pour gérer l’émotionnel peut affaiblir les compétences relationnelles de base et créer une dépendance.

Myriam Khan, elle, voit l’IA comme une option parmi d’autres, au même titre que ses amis. C’est un soutien ponctuel, mais jamais un substitut. En 2025, séduire avec l’IA est donc une alternative, mais n’oublions pas que l’alchimie, elle, reste résolument humaine.

