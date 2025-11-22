Perplexity Comet : le navigateur web dopé à l’IA enfin dispo sur Android

Sérieux, le futur du web est là ! Ça s’appelle Comet, et c’est le navigateur super-intelligent de Perplexity. Et devinez quoi ? Il débarque enfin sur nos téléphones Android ! Préparez-vous à surfer d’une façon hyper fluide et vraiment, mais vraiment plus maligne.

Perplexity, vous savez, le moteur de recherche performant, vient de lancer son navigateur Comet sur Android. Et ce n’est pas juste une petite mise à jour ! C’est une application mobile complète qui met l’IA juste au centre de tout ce que vous faites en ligne. Ils sont carrément en avance, offrant une des premières vraies expériences de navigation avec l’IA directement sur téléphone.

Les super-pouvoirs de l’IA de Perplexity, c’est quoi ?

Oubliez les autres qui mettent l’IA dans des coins (genre, une petite extension ou juste sur Mac). Comet, lui, c’est l’immersion totale. Il était déjà sorti sur ordinateur pour les abonnés Max. Maintenant, avec Android, c’est tout le monde qui peut profiter de sa puissance. L’assistant IA de Perplexity sera donc votre copilote perso intégré pour explorer le web. C’est génial, non ?

La version Android de Comet reprend les meilleures astuces du bureau, mais en plus pratique. Avec le mode vocal, vous pouvez ainsi parler à Perplexity du contenu de vos onglets. Vous lisez un truc super long ? Demandez à l’IA de vous faire un résumé en deux secondes. C’est la fin du casse-tête du copier-coller.

Bon, la synchronisation de l’historique et des favoris entre votre téléphone et votre ordi n’est pas encore prête. Mais Perplexity promet que ça arrivera dans quelques semaines. Par ailleurs, ils travaillent déjà sur un mode vocal encore plus interactif et un gestionnaire de mots de passe intégré.

En attendant, vous pouvez toujours utiliser Comet sur d’Android sans souci. Je l’avoue, Comet, c’est clairement le navigateur du futur, et il est déjà dans votre poche.

