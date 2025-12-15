Veeam rachète Securiti AI et unifie sécurité, données et IA

Veeam Software rachète Securiti AI pour 1,725 milliard de dollars. L’éditeur assemble sauvegarde, sécurité, gouvernance et IA au sein d’une seule plateforme.

Cette acquisition vise un point de blocage bien connu des entreprises. Voyez-vous, les projets d’IA échouent souvent à cause de données mal maîtrisées. Veeam veut traiter ce problème à la racine. Le groupe mise sur la fiabilité des données avant la performance des modèles.

Une plateforme capable de tout voir

Veeam gère déjà la sauvegarde et la restauration à grande échelle. C’est même le cœur historique de son activité. L’éditeur compte plus de 550 000 clients dans le monde. 82 % des entreprises du Fortune 500 figurent parmi elles.

Securiti AI apporte des briques absentes de cette équation. La société est spécialisée en DSPM, confidentialité et gouvernance. Elle travaille aussi sur la confiance appliquée aux systèmes d’IA. Ces compétences s’intègrent directement à l’offre existante de Veeam.

L’ensemble forme une plateforme de données unifiée. Elle vise la visibilité sur tous les actifs informationnels. Les données structurées sont prises en charge. Les données non structurées entrent aussi dans le périmètre.

Les environnements couverts sont larges. Parmi eux, les systèmes de production, les sauvegardes, le cloud et les infrastructures sur site. C’est précisément sur ce point que Veeam se montre critique face aux pratiques actuelles.

Selon elle, les outils dispersés fragmentent la gestion des données. Ces approches ralentissent les traitements automatisés. Les charges pilotées par l’IA exigent une cohérence permanente.

Par ailleurs, les données non structurées gagnent en valeur économique. Elles sont aussi plus exposées aux risques. L’IA multiplie les surfaces d’attaque potentielles. La gouvernance devient alors un prérequis technique.

Bref, Anand Eswaran rappelle un chiffre révélateur. Près de 90 % des initiatives IA échouent. La cause principale concerne la qualité des données. Les modèles seuls ne suffisent pas.

D’où la ligne directrice défendue par Veeam. Une IA sécurisée repose sur des données maîtrisées. La résilience s’articule avec la gouvernance. La récupération complète cette chaîne.

Concrètement, qu’est-ce que ça change ?

Eh bien, une fois la plateforme unifiée en place, la question porte sur les usages concrets. Les équipes accèdent à une visibilité centralisée. Toutes les données deviennent observables. Les politiques s’appliquent en continu. Les règles reposent sur l’identité des utilisateurs.

Dans cette continuité, la sécurité suit un modèle zéro confiance. Chaque accès fait l’objet d’un contrôle. Les mouvements latéraux sont limités. Les environnements hybrides entrent dans le même cadre opérationnel.

Parallèlement, la restauration conserve un rôle central. On peut récupérer les données plus rapidement. Les pipelines d’IA et les artefacts de modèles sont aussi pris en charge.

Veeam met également en avant une restauration propre. Cette approche vise les attaques par ransomware. Elle cible aussi l’empoisonnement des données et les systèmes d’IA.

Au-delà des outils, l’intégration touche aussi l’organisation. Environ 600 employés de Securiti AI rejoignent Veeam. Rehan Jalil prend la direction Sécurité et IA. Dans cette logique, Rehan Jalil évoque un centre de commande unifié.

Les équipes peuvent comprendre leurs données. La sécurisation et la restauration s’enchaînent naturellement. L’exploitation des actifs devient cohérente. Et bien entendu, cette orientation est suivie de près par les analystes.

La protection des données et la gouvernance de l’IA convergent. IDC souligne l’intérêt opérationnel de ce rapprochement. La conformité s’articule avec la résilience.

