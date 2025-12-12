Apple révèle les apps iPhone les plus téléchargées en 2025 (avec de grosses surprises)

Apple a déjà mis en avant les lauréats officiels de l’App Store de cette année. Et maintenant, c’est quelque chose d’encore plus parlant qu’elle partage : les choix du grand public.

Les téléchargements révèlent ce que les utilisateurs installent vraiment sur leur iPhone et leur iPad. Bon, je dois avouer parfois ils les télécharge avec enthousiasme, parfois seulement pour oublier l’application un jour plus tard.

Quoi qu’il en soit, ces classements, que je vous livre ci-après, montrent des tendances claires. Je vous préviens cependant. Certaines places du classement donnent presque envie de lever un sourcil très haut.

C’est qui la star cette année ?

ChatGPT arrive en tête des applications gratuites sur iPhone et prend une avance nette auprès des utilisateurs. La deuxième place revient à Threads, une application encore jeune, mais déjà propulsée par les recommandations d’Instagram.

TikTok occupe la quatrième position et confirme sa présence dans l’écosystème, malgré une situation toujours délicate aux États-Unis. Instagram aussi maintient sa place, même si elle apparaît en retrait par rapport à ses années de domination.

La suite du classement montre une forte présence des produits Google, qui occupent plusieurs positions essentielles. Gemini, YouTube, Google Maps et l’application Google s’installent dans le top 10 sans faiblir. Gmail ferme cette liste, signe que le mail est loin d’être abandonné par les internautes.

Sur iPad, les usages prennent une direction différente et se tournent surtout vers le streaming. YouTube occupe la première place, suivi par Google Chrome. Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video complètent l’ensemble.

GoodNotes est aussi de la partie. Sûrement grâce à ses outils enrichis d’IA, capables d’améliorer l’écriture manuscrite et d’organiser des dossiers complexes. Le top 10 iPad inclut également Canva et HBO Max. Deux applications qui profitent de l’écran large pour proposer une expérience plus confortable.

Je vois donc une séparation nette entre les usages mobiles et ceux des tablettes. Ce, que ce soit pour la création, la navigation ou le divertissement. L’iPad est par exemple privilégié pour regarder des contenus et travailler dans de bonnes conditions.

Qu’en est-il des applications payantes ?

Les classements des apps payantes démontrent un attachement constant pour des outils très ciblés. Sur iPhone, c’est HotSchedules qui domine. Preuve de son utilité dans la gestion professionnelle.

Shadowrocket perce aussi, elle qui est souvent recherchée pour ses fonctions réseau. Procreate Pocket suit de près, appréciée des créatifs qui exploitent chaque espace de leur écran.

AnkiMobile continue sa route et s’adresse aux étudiants qui veulent avancer dans leurs révisions. Le gestionnaire Paprika reste fidèle à son public, avec ses fonctions simples tournées vers les recettes quotidiennes.

SkyView apporte une touche scientifique au classement grâce à ses outils d’observation astronomique. TonalEnergy conserve son public musical. Le suivi automatique du sommeil montre l’intérêt croissant pour le bien-être numérique.

Forest se distingue encore dans cette catégorie grâce à son approche ludique de la productivité. RadarScope ferme la liste en devenant un outil pratique pour analyser les phénomènes météo.

Chaque application occupe une place précise dans la routine des utilisateurs qui recherchent des services spécialisés. Les téléchargements confirment l’importance de ces outils dans le rythme quotidien.

Du côté de l’iPad, Procreate prend la tête et confirme sa place dans l’univers créatif. Procreate Dreams suit la même trajectoire en ajoutant une dimension plus dynamique aux projets.

forScore est également très apprécié des musiciens qui jouent avec des partitions numériques. ToonSquid propose une expérience pensée pour ceux qui dessinent souvent sur tablette. Sculpture Nomade ajoute une touche créative plus artistique. Shadowrocket retrouve une position dans cette catégorie.

Jeux gratuits ou payants : qui occupe les écrans ?

Les jeux gratuits sur iPhone affichent des tendances claires et réunissent un public massif. Explosion de blocs occupe la première place devant Fortnite puis Roblox, deux habitués des tableaux.

Canton, Pokémon JCC Pocket et Clash Royale sont aussi bien installés. D’autres titres comme Vita Mahjong ou Survie en cas de panne de courant attirent un public varié. Dernière Guerre conclut ce classement en apportant des mécaniques liées à la survie.

Sur iPad, les jeux se tournent davantage vers les expériences longues. Roblox s’impose en tête, suivi d’Explosion de blocs et Fortnite. Parfaitement rangé ou Magic Tiles 3 montrent une préférence pour les jeux de détente ou de rythme.

Mini-Jeux, Puzzle de marchandises et trou.io apportent des expériences plus courtes et légères. Surfeurs du métro et Canton ferment le top en conservant une base de joueurs réguliers.

Les jeux payants confirment aussi la tendance. Minecraft domine à nouveau sur iPhone et iPad. Geometry Dash, Stardew Valley et Plague Inc restent très téléchargés. Balatro s’installe progressivement dans le classement et trouve un public fidèle.

Animal Crossing ou Purple Place confirment l’intérêt pour les univers doux et colorés. Les déclinaisons de Papa’s Freezeria ou Sushiria gardent leur charme grâce à des mécaniques simples.

Apple Arcade propose une autre dynamique avec NFL Retro Bowl ’26, NBA 2K25 et Balatro+. Snake.io+ et Sasquatch sournois complètent ce tableau aux côtés d’Hello Kitty Island Adventure.

Fruit Ninja Classic+, Bloons TD 6+, PGA Tour et Solitaire montrent une diversité déjà bien installée. Ce classement reflète un catalogue conçu pour varier les expériences et toucher un public large.

