Airbus décroche 50 M€ pour intégrer l’IA au cœur des systèmes militaires

Pas de place pour le répit, il faut moderniser les armées françaises. D’où le contrat important confié à Airbus Defence and Space. L’accord fait suite à un appel d’offres de la Direction générale de l’armement.

Le prévoit jusqu’à 50 millions d’euros pour intégrer des briques d’intelligence artificielle (IA) dans plusieurs systèmes clés. Ceux déjà utilisés par les forces françaises. Les premiers développements seront lancés rapidement et devraient enrichir plusieurs services opérationnels.

Les systèmes concernés par l’accord avec Airbus

Les travaux concernent les outils liés aux armes, aux communications, aux informations opérationnelles et à la cybersécurité déjà utilisés par les forces françaises.

Le contrat inclut aussi les systèmes fournis par Airbus Defence and Space et Airbus Helicopters. La première phase se concentre sur Spationav, un dispositif central pour la surveillance maritime.

Des composants IA analyseront automatiquement les données issues des satellites et des capteurs du système existant. Cette fusion automatisée renforcera la détection et la transmission d’informations nécessaires aux équipes chargées de la surveillance.

D’autres usages sont également envisagés dans les prochaines phases du programme. Les pistes citées concernent le renseignement, la cybersécurité et la gestion des télécommunications militaires.

Une aide en direct pourra optimiser les réseaux lors des opérations nécessitant une communication rapide et fiable. Les équipes étudieront progressivement chaque scénario pour déterminer les applications les plus pertinentes.

Pourquoi à mettre en place de tels outils ?

La mise en place de ces outils répond à l’explosion du volume de données générées par les capteurs modernes. Satellites, radars, drones, smartphones et réseaux sociaux alimentent des flux complexes et difficiles à trier en temps réel.

L’IA apporte une capacité de traitement qui facilite le tri et l’analyse à grande vitesse. Les opérateurs peuvent ainsi se concentrer sur leurs missions tandis que les algorithmes absorbent les tâches trop lourdes ou trop urgentes.

Cette initiative s’inscrit directement dans la stratégie nationale liée à l’IA de défense lancée en 2024. Elle ambitionne de renforcer la souveraineté technologique et d’étendre l’usage de l’IA dans les opérations militaires.

L’agence AMIAD, créée en mai 2024, structure cette montée en puissance et accompagne désormais les projets IA du ministère. Son supercalculateur classifié, récemment installé, soutiendra les travaux menés avec Airbus.

Les financements accordés suivent la même dynamique. La loi de finances 2024 attribuait déjà 130 millions d’euros à l’IA de défense. La loi de programmation militaire 2024–2030 prévoit ensuite un doublement de ces moyens pour atteindre environ 2 milliards d’euros.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.