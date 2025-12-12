Voyage aux USA : vos réseaux sociaux bientôt fouillés à la frontière ?

Vous qui envisagez un voyage aux États-Unis, attention ! On pourrait vous demander bien plus qu’un passeport et un ESTA. Vos identifiants de réseaux sociaux pourraient entrer dans la liste.

Pour tout vous dire, l’administration Trump envisage un contrôle plus intrusif pour les voyageurs étrangers. Les services américains de douanes ont alors proposés de fortement élargir les informations demandées pour entrer sur le sol américain

Une nouvelle exigence pour les voyageurs étrangers

La proposition des douanes américaines va intégrer l’examen des activités en ligne sur cinq ans dans le contrôle d’entrée. Cette mesure viserait les ressortissants des 42 pays bénéficiant d’un séjour sans visa.

Les comptes sociaux seraient alors transmis lors de la demande ESTA, qui sert déjà d’autorisation électronique de voyage. Du moins, c’est ce qui arrivera si la proposition est validée. Tout ça à cause du durcissement engagé par Donald Trump sur l’immigration.

D’ailleurs, pour info. En mars, les services d’immigration américains ont déjà proposé d’examiner les comptes sociaux des personnes qui demandent une carte verte. De même pour les candidats à la citoyenneté, au statut de réfugié et à l’asile.

De son côté, le département d’État a commencé dès juin à demander aux candidats au visa de rendre publics leurs comptes sociaux. Cependant, cette fois, les informations demandées pourraient s’étendre au-delà des réseaux sociaux.

Les voyageurs seraient invités à fournir leurs adresses électroniques utilisées durant dix ans. Ils devraient également renseigner les numéros de téléphone utilisés durant cinq ans ainsi que des détails familiaux.

Certes, les visiteurs transmettent déjà une partie de ces données lors de leur demande actuelle. L’adresse électronique, le numéro de téléphone et des contacts d’urgence figurent dans les formulaires habituels.

Toutefois, un tel changement ne serait pas facile à digérer. Quoi qu’il en soit, le public dispose de soixante jours pour commenter cette nouvelle proposition.

